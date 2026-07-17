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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد : طقس شديد الحرارة رطب غدًا.. والعظمى بالقاهرة 36

درجات الحرارة
درجات الحرارة
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، وحار على بعض المناطق من السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس ليلًا مائلًا للحرارة رطبًا على معظم الأنحاء.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الجمعة - أن الظواهر الجوية المتوقعة تشمل تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة على بعض الطرق، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، مع رياح شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر وخليج السويس خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر و1.75 متر، مع رياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

العاصمة الجديدة 37 23

6 اكتوبر 37 23

بنهــــا 36 25

دمنهور 35 23

وادى النطرون 36 23

كفر الشيخ 33 24

بلطيم 33 24

المنصورة 36 23

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 35 24

طنطا 35 23

دمياط 32 24

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 25

العريش 35 24

رفح 34 24

رأس سدر 38 27

نخل 37 22

كاترين 32 19

الطور 37 27

طابا 36 24

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 36 27

الاسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 30 23

مطروح 30 23

السلوم 33 22

سيوة 37 22

رأس غارب 36 27

سفاجا 36 28

مرسى علم 37 27

شلاتين 38 29

حلايب 35 29

أبو رماد 36 28

مرسى حميرة 38 28

أبرق 38 29

جبل علبة 36 28

رأس حدربة 34 29

الفيوم 38 24

بني سويف 38 24

المنيا 39 23

أسيوط 40 24

سوهاج 41 25

قنا 42 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

الوادى الجديد 42 26

أبوسمبل 42 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 43 33

المدينة 44 33

الرياض 46 32

المنامة 39 32

أبوظبى 45 32

الدوحة 39 32

الكويت 48 34

دمشق 37 18

بيروت 31 26

عمان 33 22

القدس 32 21

غزة 32 23

بغداد 48 33

مسقط 32 29

صنعاء 29 16

الخرطوم 39 26

طرابلس 36 27

تونس 42 25

الجزائر 33 26

الرباط 28 19

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 32 18

إسطنبول 31 20

إسلام آباد 38 28

نيودلهى 36 28

جاكرتا 34 24

بكين 32 21

كوالالمبور 31 24

طوكيو 32 25

أثينا 35 24

روما 38 23

باريس 30 25

مدريد 37 20

برلين 26 14

لندن 25 13

مونتريال 22 16

موسكو 25 13

نيويورك 30 21

واشنطن 34 23

نواكشوط 32 25

أديس أبابا 21 12

هيئة الأرصاد الجوية شديد الحرارة طقس

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