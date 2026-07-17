موريشيوس توقع على اتفاقيات أرتميس للاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء

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وقعت موريشيوس اليوم /الجمعة/ في واشنطن على اتفاقيات "أرتميس" الخاصة بالاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء.

وهنأت وزارة الخارجية الأمريكية، جمهورية موريشيوس على انضمامها إلى اتفاقيات أرتميس.

وتعتبر موريشيوس الدولة السبعين التي توقع على الاتفاقيات حتى الآن، متعهدة بالتزامها بالاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء. وفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية.

وأوضح البيان أن السكرتير الدائم لوزارة التعليم العالي والعلوم والبحث في موريشيوس، نافيندسينج جوجموهونسينج، وقع على الاتفاقيات نيابة عن جمهورية موريشيوس في 17 يوليو 2026.

وشهدت الاحتفال بالتوقيع نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الإفريقية سارة تروتمان والقائم بالأعمال الأمريكي في موريشيوس كريج هالبماير في حفل أقيم في إيبين.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة وموريشيوس لديهما شراكات طويلة الأمد تشمل الدبلوماسية والعلوم والتعليم والأمن والتجارة والاقتصاد.

ويرى كلا البلدين فرصاً تجارية متنامية في مجالي الفضاء والتكنولوجيا، وتخلق اتفاقيات أرتميس مسارات جديدة لتعزيز التعاون في هذه الصناعات الناشئة.

وكانت الولايات المتحدة وسبع دول أخرى أسست اتفاقيات أرتميس في عام 2020 لتكون بمثابة مجموعة من المبادئ العملية لتوجيه استكشاف الفضاء المسئول.

وتنضم موريشيوس إلى الولايات المتحدة و68 دولة أخرى في تأكيد مبادئ الاتفاقيات للنشاط الفضائي المدني المستدام. وتقود وزارة الخارجية ووكالة ناسا جهود التواصل والتنفيذ الأمريكية الخاصة بالاتفاقيات.