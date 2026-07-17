تنسيق الجامعات 2026 .. بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات2026.. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء عمل مكتب التنسيق، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدراتالمؤهلة، ووفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وانطلاقًا من توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي، وحرصًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمى على تيسير الإجراءات على أبنائنا طلاب شهادة الثانوية العامة، تقرر إتاحة التسجيل الإلكتروني لحجز اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وذلك اعتبارًا من 17/7/2026، على أن تبدأ اختبارات القدرات بالكليات يوم الأحد الموافق 19/7/2026، ويستمر التسجيل وحجز الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني حتى يوم الخميس الموافق 6/8/2026، وفيما يلي قائمة

بأسماء الكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

1. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (العاصمة – دمياط - بنها- بني سويف – طنطا- دمنهور).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة العاصمة.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة العاصمة.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات علوم الرياضة.

هذا وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علىشبكة الانترنت:

https://tansik.digital.gov.eg