خبير: الرئيس السيسي لعب دورا بطوليا في ظل الظروف التي تحيط بالمنطقة

قال جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث، إن دور الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية كان دورا بطوليا خاصة في ظل الظروف التي تحيط بالمنطقة.

ولفت خلال حواره ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” إلى أن الشباب المصري واع بخطورة الأوضاع التي تعيشها البلاد، ولكن ما تتعرض له مصر هجمة شرسة.

وأوضح أن مصر دولة قوية لا يستطيع أحد أن يغزوها، ولكن من المقلق وجود غزو من الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي لعقول الشباب، وعلينا الإنتباه لتلك الأمور في التنشئة منذ الصغر.

وأكد أن مؤسسات التنشئة الاجتماعية تعاني من فشل واضح، ويجب أن يتعاون الجميع لمواجهة محاولة تمزيق البناء الاجتماعي في الدولة.