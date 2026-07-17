نائب : نهضة الزراعة في مصر بقيادة الرئيس السيسي تعزز الأمن الغذائي وتفتح آفاقًا واسعة للتصدير

أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ما يشهده قطاع الزراعة في مصر من تطور غير مسبوق يعكس نجاح رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء قطاع زراعي حديث قادر على تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحويل الزراعة إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو والتنمية وزيادة الصادرات.

وأوضح محسن، في تصريح صحفي اليوم، أن جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من المشروعات الزراعية والإنتاجية بمدينة السادات، تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي، وتؤكد المتابعة المستمرة للمشروعات التي تسهم في تعظيم الإنتاج الزراعي، ورفع كفاءة سلاسل التوريد والتعبئة والتصدير.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القيادة السياسية وضعت ملف التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي في مقدمة أولوياتها، وهو ما انعكس على زيادة الرقعة الزراعية، وتبني أحدث التقنيات الزراعية، ودعم المستثمرين والمصدرين، بما عزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأضاف النائب أحمد محسن أن الأرقام القياسية التي حققتها الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات الأخيرة تؤكد نجاح الاستراتيجية التي تنفذها الدولة لتطوير القطاع الزراعي، خاصة مع التوسع في تطبيق منظومة التكويد وتتبع الشحنات، والالتزام بالمعايير الدولية، وهو ما عزز ثقة الأسواق الخارجية في جودة المنتجات المصرية.

وأكد عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في بناء منظومة متكاملة لدعم الاستثمار الزراعي، من خلال تطوير البنية التحتية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكية في الزراعة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية.

ولفت أحمد محسن إلى أن النجاحات التي تحققها الشركات الزراعية الوطنية في الوصول إلى الأسواق العالمية تمثل ثمرة حقيقية للإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي تبنتها الدولة، مشيرًا إلى أن التوسع في الصناعات الزراعية، وإنشاء محطات الفرز والتعبئة والتبريد، يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة العائد من الصادرات.

وأوضح أن قطاع الزراعة أصبح أحد أهم القطاعات المولدة لفرص العمل، خاصة للشباب، حيث توفر المشروعات الزراعية الكبرى آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

مصر نتاج رؤية استراتيجية شاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي

واختتم النائب أحمد محسن تصريحاته بالتأكيد على أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر اليوم هي نتاج رؤية استراتيجية شاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات الزراعية، وترسيخ مكانة مصر كقوة زراعية إقليمية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.