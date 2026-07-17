ضرب واحتجاز وإجبار على التوقيع.. ابنة رجل أعمال الموسكي تكشف تفاصيل الاعتداء عليهم

كشفت إحدى بنات رجل أعمال الموسكي، ضحايا واقعة الاعتداء والاحتجاز والإكراه على التوقيع على أوراق، تفاصيل جديدة بشأن الواقعة التي أثارت تفاعلًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الفيديو دفعها إلى إعادة فتح التحقيق في القضية أمام جهات التحقيق.

بداية الخلاف داخل الأسرة

وقالت الفتاة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة MTI، إن العلاقة بينها وبين شقيقتيها ووالدهن كانت طبيعية، قبل أن يتزوج من سيدة أخرى، مشيرة إلى أن الزوجة الجديدة شككته في ولاء بناته له، كما أحضرت له شخصًا ادعى وجود أعمال سحر داخل المنزل وضرورة التخلص منها.

اتهامات بممارسة السحر وطرد الأسرة من المنزل

وأضافت أن والدها تغيرت معاملته للأسرة بعد ذلك، وبدأ في ممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل المنزل، إلى جانب رش مياه زعم أنها "من الجنة"، على حد وصفها، قبل أن تتطور الخلافات إلى طرد والدتهن من المنزل وإرسال ملابسها داخل أكياس قمامة، ثم طرد الفتيات ومنعهن من العودة إلى المنزل.

تفاصيل يوم الواقعة داخل المكتب

وأوضحت أن والدها طلب منهن الحضور بمفردهن إلى مقر عمله بشكل عاجل، وعند وصولهن استولى أفراد الحراسة على هواتفهن، ثم أُدخلن إلى غرفة مكتبه وأُغلق الباب، حيث وجدن ثلاث أوراق طلب منهن التوقيع عليها دون الاطلاع على محتواها.

اعتداء داخل المكتب وإصابة إحدى الشقيقات

وأشارت إلى أن والدها اعتدى عليهن بالضرب مستخدمًا عصا قال إنها تسبب الشلل لمن تلمسه، بحسب روايتها، ما أسفر عن إصابة إحدى شقيقاتها بجرح في الرأس.

وأضافت أن والدها طلب من زوجته الثالثة إسعاف المصابة داخل دورة المياه، إلا أنها، وفقًا لروايتها، اعتدت عليها أيضًا، قبل أن تتمكن الفتاة من الهرب وإبلاغ شقيقها، الذي حضر إلى المكان وتمكن من إخراجهن بعد مشادة مع أفراد الحراسة ووالده.

إعادة فتح التحقيق بعد ظهور الفيديو

وأكدت الفتاة أنهن حررن محضرًا بالواقعة في قسم الشرطة، إلا أن القضية انتهت بالتصالح لعدم وجود دليل يثبت صحة أقوالهن في ذلك الوقت.

وأضافت أنه بعد حصولها على مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة، تقدمت مجددًا إلى جهات التحقيق بطلب لإعادة فتح القضية، مشيرة إلى أن جهات التحقيق قررت استدعاء شهود الإثبات لسماع أقوالهم.

أثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنه يوثق لحظة الاعتداء والاحتجاز داخل مقر عمل رجل أعمال الموسكي. وعلى أثر ظهور الفيديو، أعيد فتح التحقيق في القضية، فيما تواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال الشهود وفحص ملابسات الواقعة.