بريطانيا تفرض حظرا ليليا على وسائل التواصل للمراهقين.. والتطبيقات تغلق منتصف الليل

تعتزم الحكومة البريطانية فرض حظر ليلي افتراضي على استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، في إطار حزمة جديدة من إجراءات حماية الأطفال والشباب على الإنترنت.

وبموجب الخطة، سيتم حظر الوصول إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي تلقائيا بين الساعة 12 منتصف الليل و6 صباحا، ولن يتمكن المستخدمون من مواصلة استخدامها إلا إذا قاموا بتغيير الإعدادات الافتراضية بأنفسهم.

كما ستعطل افتراضيا الميزات المصممة لإبقاء المستخدمين في حالة تصفح مستمرة، مثل التوصيات والتمرير اللانهائي.

إلزام شركات التكنولوجيا

أكدت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى مساعدة الشباب على الحصول على نوم كاف، وتحسين تركيزهم في الدراسة، وقضاء وقت أكبر مع العائلة والأصدقاء.

من جانبه، أوضح وزير السلامة الرقمية كانيشكا نارايان أن شركات التكنولوجيا ستكون ملزمة قانونيا بتطبيق الحظر الليلي، مشددا على أنها ستواجه عقوبات تنظيمية صارمة إذا أخفقت في تنفيذ الإجراءات أو في إجراء عمليات تحقق فعالة من أعمار المستخدمين.

حظر تطبيقات التواصل الاجتماعي في بريطانيا

امتداد لخطة أوسع

تأتي هذه الخطوة بعد شهر واحد فقط من إعلان الحكومة البريطانية نيتها فرض حظر شامل على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عما.

ومن المقرر عرض أول مجموعة من اللوائح المنظمة أمام البرلمان قبل نهاية العام الجاري، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال ربيع عام 2027.

انتقادات للخطة

واجهت المقترحات انتقادات من حزب المحافظين المعارض، حيث اعتبرت مسؤولة سياسات التعليم لورا تروت أن الحظر الليلي لن يكون فعالا طالما يستطيع المستخدمون تعطيله بسهولة من خلال تغيير الإعدادات.

وفي المقابل، تعكس الإجراءات البريطانية تصاعد القلق العالمي بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية للمراهقين، خاصة بعد أن أصبحت أستراليا أول دولة تفرض حظرا على استخدام هذه المنصات للأطفال، رغم التحديات التي واجهتها في التحقق من أعمار المستخدمين.

كما يأتي ذلك في وقت توصلت فيه كل من جوجل وتيك توك خلال الشهر الماضي إلى تسويات في دعوى قضائية بالولايات المتحدة رفعها قاصر، اتهم فيها منصات التواصل الاجتماعي بالتسبب في الإضرار بصحته النفسية.