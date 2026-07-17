اليونان: رفع درجة التأهب لمواجهة مخاطر اندلاع حرائق الغابات

أصدرت سلطة الحماية المدنية اليونانية، اليوم /الجمعة/، تحذيرا من الدرجة الرابعة (مستوى خطر مرتفع جدا) بشأن اندلاع حرائق الغابات.

وذكرت السلطات أن التحذير يشمل كلا من مقاطعة أتيكا وجزيرة كريت وأجزاء من وسط اليونان، وشبه جزيرة البيلوبونيز، بالإضافة إلى شمال بحر إيجة، بما في ذلك جزر لسبوس وخيوس وساموس وإيكاريا.

ودعت السلطات المسئولين الإقليميين والمحليين في البلديات إلى البقاء في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي طارئ.

من جانبها، ستُبقي أجهزة الإطفاء على المستوى الثاني من التأهب العملياتي، مع تكثيف عمليات المراقبة الجوية والدوريات المشتركة التي تضم وحدات من الإطفاء والشرطة والجيش، كما تقرر وضع رجال الإطفاء في المناطق المتأثرة في حالة استعداد جزئي.

ولا تزال خطة عمل الحماية المدنية سارية المفعول، والتي تتضمن حظر حركة مرور المركبات ودخول الزوار إلى الغابات والمتنزهات، كما تُهيب السلطات بالمواطنين تجنب إشعال النيران في الهواء الطلق، والإبلاغ الفوري عن أي حريق.