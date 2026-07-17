رابطة الأندية تستقر على موعد انطلاق الدوري المصري 2026-2027 ونظام البطولة الجديد

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027 يومي 20 أو 21 أغسطس المقبل، بمشاركة 20 ناديًا، في انتظار الإعلان الرسمي عن جدول المسابقة ومواعيد الجولات.

ومن المقرر أن يقام الدوري بالنظام الجديد، حيث تتنافس جميع الفرق في مرحلة أولى، قبل تقسيمها في المرحلة الثانية إلى مجموعتين. وتضم مجموعة البطل أصحاب المراكز الستة الأولى للمنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا يتنافسون على البقاء، على أن يهبط 4 أندية إلى دوري المحترفين بنهاية الموسم.

وفي سياق متصل، حددت الرابطة يوم 20 سبتمبر المقبل موعدًا مبدئيًا لإيقاف منافسات الدوري، لإتاحة الفرصة أمام المنتخب المصري للدخول في معسكره استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وذلك ضمن ترتيبات ما بعد مشاركة الفراعنة في كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر ودع منافسات مونديال 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية.