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بيلينجهام يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة منتخب إنجلترا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيلينجهام يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة منتخب إنجلترا

بيلينجهام
بيلينجهام
مجدي سلامة

أكد نجم منتخب إنجلترا جود بيلينجهام أن من الضروري الحفاظ على حالة "الوحدة والمحبة" التي رافقت مشوار المنتخب في كأس العالم، وذلك عقب الخسارة أمام الأرجنتين في نصف النهائي.

سجل بيلينجهام ستة أهداف، من بينها ثنائية في مباراتين متتاليتين ضد المكسيك في دور الـ 16 والنرويج في ربع النهائي، ليقود إنجلترا إلى نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخها في كأس العالم.

ونشر بيلينجهام عبر حسابه على "إنستجرام" يوم الجمعة صورة لرسالة تركها سائق المنتخب الإنجليزي خلال البطولة، إلى جانب رسالة شخصية منه.

وكتب: "كنت أجد صعوبة بالغة في إيجاد الكلمات المناسبة لما حدث بالأمس والأسابيع القليلة الماضية، لكن هذه الرسالة من سائقنا في كانساس سيتي تلخص الأمر بدقة".

وواصل: "شكرًا جزيلًا على دعمكم الرائع من الوطن، وشكرًا لكل من أنفق من ماله الذي كسبه بجهدٍ كبير للسفر إلى أمريكا ودعمنا".

تعليق بيلينجهام

ختم: "لا تدعوا الوحدة والمحبة التي شهدناها في بلدنا تنتهي مع هذه الحملة. عندما نتحد، نستطيع تحقيق إنجازات عظيمة... وسنفعلها.. أحبكم".

إنجلترا بيلينجهام جود بيلينجهام

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