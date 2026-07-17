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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدينة اللقاحات تنطلق| إنتاج 5 مليارات جرعة بيطرية و140 مليون بشرية

لقاح
لقاح
عادل نصار

تتسارع خطوات مصر نحو تعزيز أمنها الدوائي والبيولوجي عبر مشروع مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجيا، الذي يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات وفتح آفاق واسعة للتصدير إلى الأسواق الأفريقية.

وكشفت الدكتورة هبة والي، نائب الرئيس التنفيذي للمدينة، أن المرحلة الأولى للمشروع تستهدف إنتاج 140 مليون جرعة من اللقاحات البشرية سنويًا، إلى جانب 5 مليارات جرعة من اللقاحات البيطرية، باستثمارات تبلغ 3.7 مليار جنيه، مع خطة لرفعها إلى 12 مليار جنيه بحلول عام 2030، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة اللقاحات في أفريقيا.

المرحلة الأولى

قالت الدكتورة هبة والي نائب الرئيس التنفيذي لمدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، إنّ المرحلة الأولى من المدينة تستهدف إنتاج 140 مليون جرعة من اللقاحات البشرية سنوياً في حال كانت العبوة مخصصة لجرعة واحدة.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ معظم اللقاحات تضم أكثر من جرعة داخل العبوة، بما يتيح مضاعفة الطاقة الإنتاجية، موضحةً، أن المدينة تستهدف أيضاً إنتاج 5 مليارات جرعة من اللقاحات البيطرية في المرحلة الأولى.

وواصلت، أنّ استثمارات هذه المرحلة بلغت نحو 3.7 مليار جنيه، مع خطة لرفع إجمالي الاستثمارات إلى نحو 12 مليار جنيه بحلول عام 2030، بالتزامن مع استكمال المرحلتين الأولى والثانية.

وأوضحت أن المشروع يستهدف في المقام الأول تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المصرية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي للقارة الأفريقية.

وأشارت، إلى أن الاتحاد الأفريقي أطلق "مبادرة" تستهدف إنتاج 60% من احتياجات القارة من اللقاحات داخل أفريقيا بحلول عام 2040، بعدما لم تتجاوز حصة القارة من اللقاحات 1% عقب جائحة كورونا.

وأكدت، أن الدولة استوعبت هذه المتغيرات مبكراً، وبدأت التخطيط للمشروع بما يخدم السوق المحلية ويفتح المجال أمام التصدير للأسواق الأفريقية.

اللقاح اللقاحات مدينة اللقاحات

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