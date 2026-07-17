وسط توترات.. رئيس وزراء إسبانيا يقرر حضور نهائي المونديال

يلتقي رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا في نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم الأحد، في ظل استمرار توتر العلاقات بين ‌الزعيمين بسبب الإنفاق الدفاعي والحرب مع إيران.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسباني اليوم الجمعة إن سانتشيث سيكون موجودا في نيوجيرسي لحضور المباراة، حيث قد يسلم ترامب في نهاية المطاف الكأس لمنتخب إسبانيا الذي سيواجه الأرجنتين.

انتقاد ترامب

وانتقد ترامب إسبانيا أكثر مرارا بسبب رفض الحكومة الالتزام بهدف حلف شمال ⁠الأطلسي، المتمثل في إنفاق خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، ووجه العديد من التهديدات باتخاذ إجراءات انتقامية تجارية.

وجاء آخرها في وقت سابق من هذا الشهر في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة عندما طلب ترامب من مستشاريه "قطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا، بما في ذلك الزيارات".

لكن الرئيس الأمريكي خفف من حدة لهجته لاحقا، وقال إن إسبانيا أوفت بطلب الدفعات وكانت "سخية جدا"، وهو تصريح فسرته حكومة سانتشيث على أنه إشارة إلى ‌امتثال ⁠مدريد لهدف الإنفاق الدفاعي المتفق عليه البالغ 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال سانتشيث، الذي أثار غضب إدارة ترامب أيضا في وقت سابق من هذا العام برفضه السماح باستخدام قواعد إسبانيا العسكرية ومجالها الجوي خلال الهجوم الأمريكي على إيران، آنذاك إن ⁠بلاده تسعى إلى إقامة أفضل العلاقات الممكنة مع حلفائها.

وأضاف أن الزعيمين أجريا محادثة غير رسمية وودية خلال القمة اقتصرت على موضوعات منها كأس العالم.

وسافر رئيس وزراء إسبانيا ⁠أكثر من مرة إلى الولايات المتحدة خلال فترة توليه منصبه، وكانت معظم زياراته لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزار واشنطن ⁠في عام 2023 لعقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

كما أكدت العائلة الملكية الإسبانية، بما في ذلك الملك فيليبي والملكة ليتيثيا وابنتاهما الأميرتان ليونور وصوفيا، حضورهم المباراة النهائية.