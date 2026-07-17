خواتم مرصعة بالياقوت والماس .. فيفا يمنح بطل كأس العالم أغلى تكريم في التاريخ

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تكريم الفريق الفائز ببطولة كأس العالم، بمنح خاتم لا يُقدر بثمن مرصعاً بالأحجار الكريمة، في تقليد يعكس ثقافة أمريكا الشمالية.



وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، قد تصل القيمة التقديرية لكل خاتم إلى 130 ألف يورو، حيث سيمنح (فيفا) 30 خاتمًا حصريًا للفريق الفائز .

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يُمنح فيها هذا الخاتم الفريد لأبطال كأس العالم، إلا أن هذا الخاتم ذو القيمة العالية، والذي يحظى بمكانة مرموقة في ثقافة الرياضة الأمريكية كونه جائزة شائعة للفائزين بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، ودوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين (NFL)، ودوري الهوكي الوطني (NHL) ، وسلسلة بطولة العالم للبيسبول، سيكون بمثابة تتويج للاحتفال الكبير بكرة القدم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

تعد هذه الهدية القيّمة لا تُقدّر بثمن، حيث سيتم إنتاج 2026 نسخة فقط: 30 نسخة للفائزين، و1996 خاتمًا متبقيًا متاحة للجماهير حول العالم.

وقد ظل تصميمه سراً حتى الآن، إذ لم يسبق للفيفا أن قامت بمثل هذه المبادرة، يظهر أحد جانبي الخاتم بفخر كأس العالم، بينما سيُخصص الجانب الآخر ليعكس هوية الفائز بين إسبانيا والأرجنتين، كل خاتم مرقم بشكل فردي، ومصمم خصيصاً، ومرفق بشهادة أصالة خاصة به.



وسيتم تسليم الخاتم مباشرةً بعد المباراة النهائية، ويحصل قائد ومدرب الفريق الفائز على خواتم تذكارية مؤقتة احتفاءً بهذه المناسبة، وسيتم تخصيص كل خاتم من خواتم الفائزين الثلاثين قبل تقديمه الرسمي في وقت لاحق، ليضمن بذلك تذكاراً خالداً لهذا الإنجاز.

كم تبلغ قيمة كل خاتم؟

وفقا للتقرير، يصعب التنبؤ بالقيمة الدقيقة للخواتم، إذ أن كل خاتم بطولة فريد من نوعه، وتشير الصور المنشورة إلى أنها مصنوعة من الذهب الأصفر (وأحيانًا، في بطولات أخرى، تكون مصنوعة من الذهب الأبيض)، ويتراوح وزنها بين 14 و18 قيراطًا، مع عدم وجود معلومات دقيقة بهذا الشأن.

علاوة على ذلك، ووفقًا للصور التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا )، يحتوي الخاتم على أحجار كريمة متنوعة تزيد من قيمته.

يُعدّ الخاتم من أثمن القطع، ويرتفع سعره إذا احتوى على ألماس أو أحجار كريمة أخرى (كالأحجار الكريمة والياقوت والزفير)، كما هو شائع في الخواتم التي تُمنح لأبطال الرياضات الأمريكية الأخرى.



قد تصل القيمة التقديرية لكل خاتم إلى 130 ألف يورو، وهو رقم قريب من قيمة الجوائز التي تُمنح لأبطال دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) ، مع وجود بعض التفاوتات تبعًا لعدد الأحجار الكريمة في الخاتم، وما إذا كان هذا التقليد سيستمر في بطولات كأس العالم القادمة أم أنه سيقتصر على بطولة كأس العالم 2026، أما إذا كان حصريًا، فإن هذه الحصرية قد تزيد من قيمته بشكل ملحوظ.