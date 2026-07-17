قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العمايرة: كاس ترفض استئناف الزمالك في قضية نادي آيك السويدي
الجيش الأمريكي: دمرنا برج مراقبة تابعا للحرس الثوري على ساحل مضيق هرمز
على أرض الضباب.. بريطانيا تؤهل 68 ألف جندي أوكراني لمواجهة الدب الروسي
خطف جنود أمريكيين.. بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية
تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026
ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا يصلان دبي لاستكمال جولة خلي بالك من نفسك
ليفربول يعلن تمديد عقد نجمه رسميا
الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
شديد الحرارة .. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس غد السبت
الطبيعة تنتقم من أوروبا.. حرائق الغابات والعواصف المدمرة تحول القارة العجوز إلى كابوس
وداعًا حبيبة الملايين .. هوندا توقف إنتاج سيارتها الشهيرة
تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خواتم مرصعة بالياقوت والماس .. فيفا يمنح بطل كأس العالم أغلى تكريم في التاريخ

خواتم لأبطال كأس العالم
خواتم لأبطال كأس العالم
قسم الخارجي

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تكريم الفريق الفائز ببطولة كأس العالم، بمنح خاتم لا يُقدر بثمن مرصعاً بالأحجار الكريمة، في تقليد يعكس ثقافة أمريكا الشمالية.


وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، قد تصل القيمة التقديرية لكل خاتم إلى 130 ألف يورو، حيث سيمنح (فيفا) 30 خاتمًا حصريًا للفريق الفائز . 
وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يُمنح فيها هذا الخاتم الفريد لأبطال كأس العالم، إلا أن هذا الخاتم ذو القيمة العالية، والذي يحظى بمكانة مرموقة في ثقافة الرياضة الأمريكية كونه جائزة شائعة للفائزين بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، ودوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين (NFL)، ودوري الهوكي الوطني (NHL) ، وسلسلة بطولة العالم للبيسبول، سيكون بمثابة تتويج للاحتفال الكبير بكرة القدم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
تعد هذه الهدية القيّمة لا تُقدّر بثمن، حيث سيتم إنتاج 2026 نسخة فقط: 30 نسخة للفائزين، و1996 خاتمًا متبقيًا متاحة للجماهير حول العالم.
وقد ظل تصميمه سراً حتى الآن، إذ لم يسبق للفيفا أن قامت بمثل هذه المبادرة، يظهر أحد جانبي الخاتم بفخر كأس العالم، بينما سيُخصص الجانب الآخر ليعكس هوية الفائز بين إسبانيا والأرجنتين، كل خاتم مرقم بشكل فردي، ومصمم خصيصاً، ومرفق بشهادة أصالة خاصة به.


وسيتم تسليم الخاتم مباشرةً بعد المباراة النهائية، ويحصل قائد ومدرب الفريق الفائز على خواتم تذكارية مؤقتة احتفاءً بهذه المناسبة، وسيتم تخصيص كل خاتم من خواتم الفائزين الثلاثين قبل تقديمه الرسمي في وقت لاحق، ليضمن بذلك تذكاراً خالداً لهذا الإنجاز.

كم تبلغ قيمة كل خاتم؟
وفقا للتقرير، يصعب التنبؤ بالقيمة الدقيقة للخواتم، إذ أن كل خاتم بطولة فريد من نوعه، وتشير الصور المنشورة إلى أنها مصنوعة من الذهب الأصفر (وأحيانًا، في بطولات أخرى، تكون مصنوعة من الذهب الأبيض)، ويتراوح وزنها بين 14 و18 قيراطًا، مع عدم وجود معلومات دقيقة بهذا الشأن.
علاوة على ذلك، ووفقًا للصور التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا )، يحتوي الخاتم على أحجار كريمة متنوعة تزيد من قيمته. 
يُعدّ الخاتم من أثمن القطع، ويرتفع سعره إذا احتوى على ألماس أو أحجار كريمة أخرى (كالأحجار الكريمة والياقوت والزفير)، كما هو شائع في الخواتم التي تُمنح لأبطال الرياضات الأمريكية الأخرى.


قد تصل القيمة التقديرية لكل خاتم إلى 130 ألف يورو، وهو رقم قريب من قيمة الجوائز التي تُمنح لأبطال دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) ، مع وجود بعض التفاوتات تبعًا لعدد الأحجار الكريمة في الخاتم، وما إذا كان هذا التقليد سيستمر في بطولات كأس العالم القادمة أم أنه سيقتصر على بطولة كأس العالم 2026، أما إذا كان حصريًا، فإن هذه الحصرية قد تزيد من قيمته بشكل ملحوظ.

خواتم مرصعة بالياقوت والماس الياقوت والماس بطل كأس العالم أغلى تكريم في التاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم الأحجار الكريمة ثقافة أمريكا الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 يوليو.. كم سعر عيار 21؟

امام عاشور

تفاصيل هامة بشأن عرض الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور

ترشيحاتنا

تحرك جديد من الموتمر العام للمهندسين لتعديل قانون النقابة

لمواكبة المتغيرات .. تحرك جديد من الموتمر العام للمهندسين لتعديل قانون النقابة

مسابقة المحاكمات الصورية للملكية الفكرية 2026

حقوق العاصمة مركز أول في مسابقة المحاكمات الصورية للملكية الفكرية 2026

كلية علوم الرياضة (بنين)

علوم الرياضة بنين جامعة العاصمة تستعد لاختبارات القدرات 2026

بالصور

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

شريف إكرامي

قرار عاجل من شريف إكرامي بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.. ماذا حدث؟

لافتة الارجنتين

لافتة واحدة تُشعل الجدل.. ماذا فعل لاعبو الأرجنتين بعد التأهل للنهائي؟

ميسي

سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد