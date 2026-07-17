تعزيزًا لتمكين ذوي الهمم..إيمان كريم تتفقد شاطئ ونادي "قادرون بلاج" بدمياط الجديدة



​في إطار زيارتها الميدانية الموسعة لمحافظة دمياط والتي تمتد على مدار ثلاثة أيام (من 16 إلى 18 يوليو ) الجارى، أجرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، جولة تفقدية موسعة صباح اليوم الجمعة لنادي وشاطئ "قادرون بلاج" المخصص للأشخاص ذوي الهمم بمدينة دمياط الجديدة.

​وكان في إستقبالها المهندس عاصم اللبان نائب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، نيابة عن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس الجهاز، رفقة ممثلي الجهات الشريكة بالمحافظة ، وسط أجواء إحتفالية عكست الإهتمام البالغ بملف دمج وتمكين ذوي الإعاقة.

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​أعربت الدكتورة إيمان كريم خلال جولتها بالشاطئ عن بالغ سعادتها بمستوى التجهيزات والخدمات المقدمة في "قادرون بلاج"، مؤكدة أن هذا المشروع يمثل نموذجًا يحتذى به في تطبيق معايير الإتاحة البيئية والتمكين الترفيهي والرياضي لأصحاب الهمم، بما يضمن لهم ممارسة حقوقهم في التنزه والترفيه بأمان وكرامة وخصوصية كاملة.

​من جانبه، أكد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز المدينة، أن الجهاز يضع ملف ذوي الهمم على رأس أولوياته تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أن شاطئ ونادي "قادرون بلاج" تم تصميمه وتجهيزه بأحدث الوسائل والممرات المصممة خصيصاً لتسهيل حركة الكراسي المتحركة وصولاً إلى مياه البحر، بالإضافة إلى توفير منظومة خدمات متكاملة تضمن سبل الراحة والأمان للزوار وأسرهم.

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​تأتي زيارة شاطئ "قادرون بلاج" كحلقة مركزية في برنامج حافل للمشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة داخل محافظة دمياط.



​أثنت الدكتورة إيمان كريم في ختام جولة اليوم على التنسيق والتعاون المثمر بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والأجهزة التنفيذيةبجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ومحافظة دمياط، إلى جانب المديريات الخدمية الشريكة، مؤكدة أن هذا التناغم هو السر وراء خروج مشروعات متميزة ومؤثرة كشاطئ "قادرون بلاج" إلى النور، بما يضمن حياة كريمة ومستقبلًا أفضل لجميع أبناء الوطن من ذوي الهمم.