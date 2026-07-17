استدعاء شادي محمد لسماع أقواله في بلاغ السب والقذف ضد فتاة بمدينة نصر

باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها في البلاغ المقدم من الكابتن شادي محمد، وقررت استدعاءه لسماع أقواله بشأن واقعة اتهامه لفتاة بالسب والقذف والتشهير به عبر إحدى صفحات أخبار الكرة النسائية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان شادي محمد قد تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، حمل رقم 9948 لسنة 2026، اتهم فيه فتاة بإدارة ونشر منشورات مسيئة تضمنت عبارات سب وقذف وتشهير بحقه.

واكدت التحريات الأولية أن المنشورات محل البلاغ تقف وراءها فتاة، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تواصل فحص محل إقامتها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.