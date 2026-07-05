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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صحيفة أرجنتينية تشيد بمحمد هاني قبل مواجهة مصر والأرجنتين في كأس العالم

محمد هاني
محمد هاني
محمد بدران   -  
علا محمد

سلطت صحيفة Ole الأرجنتينية الضوء على محمد هاني، الظهير الأيمن لمنتخب مصر، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفراعنة بمنتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أنه أحد أبرز عناصر المنتخب بفضل خبراته الكبيرة مع الأهلي.

وقالت الصحيفة إن محمد هاني يُعد "رجل النادي الواحد"، بعدما قضى مسيرته بالكامل داخل صفوف الأهلي، حيث صعد إلى الفريق الأول في موسم 2014-2015، وخاض أكثر من 390 مباراة بقميص الفريق، حقق خلالها العديد من الإنجازات.

وأضافت أن هاني توج مع الأهلي بثمانية ألقاب للدوري المصري وأربعة ألقاب في دوري أبطال إفريقيا، ليصبح أحد أكثر اللاعبين خبرة في الفريق، مشيرة إلى أنه يتميز بسرعته الكبيرة على الجبهة اليمنى، وقدرته الدائمة على دعم الهجوم بفضل إمكانياته البدنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعب الأهلي يمتلك أيضًا خبرة دولية كبيرة، بعدما خاض 40 مباراة بقميص منتخب مصر، ويُعد عنصرًا ثابتًا في المواجهات القارية الكبرى.

ويأتي هذا الإشادة قبل المباراة التاريخية التي يخوضها منتخب مصر أمام الأرجنتين، بعدما حقق الفراعنة إنجازًا غير مسبوق بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم لأول مرة في تاريخهم، إثر الفوز على أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح في دور الـ32.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع الأرجنتين في ثمن نهائي مونديال 2026، يوم الثلاثاء 7 يوليو على ملعب أتالانتا، في مباراة تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط آمال بمواصلة المشوار التاريخي، مع الاعتماد على خبرات لاعبين بارزين، في مقدمتهم محمد هاني.

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