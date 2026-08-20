رجال الإطفاء والأهالي يتكاتفون.. حريق ضخم يلتهم محلًا بعزبة النخل

اندلع حريق ضخم، منذ قليل، داخل أحد المحال بشارع سوق النوارة، بالقرب من مسجد بيعة الرضوان، وسط حالة من الهلع بين الأهالي، الذين تجمعوا بمحيط موقع الحريق لمتابعة أعمال السيطرة على النيران.

تفاصيل حريق عزبة النخل

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل أحد المحال بالشارع، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، ودفعت بعدد من سيارات الإطفاء، وبدأت القوات في التعامل مع ألسنة اللهب ومحاصرتها، لمنع امتدادها إلى المحال والعقارات المجاورة.

وتزامن وصول قوات الحماية المدنية مع تكاتف عدد من الأهالي مع رجال الإطفاء، حيث ساهموا في إخلاء محيط المكان وإبعاد المواطنين عن موقع الحريق، وإفساح الطريق أمام سيارات الإطفاء، في محاولة للسيطرة على النيران وتقليل الخسائر.

وسادت حالة من التوتر بين سكان المنطقة، خاصة مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان من داخل المحل، بينما واصلت قوات الحماية المدنية عمليات مكافحة الحريق، وسط انتشار أمني بمحيط موقع البلاغ لتنظيم حركة المواطنين وتأمين المكان.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة الكاملة على النيران وإجراء عمليات التبريد، فيما يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر والتأكد من عدم وجود أي إصابات.