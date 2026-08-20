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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طلبوا مني أعمل خطة.. هالة زايد تكشف كواليس اختيارها للعمل بوزارة الصحة

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
محمد البدوي

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان السابقة، تفاصيل جديدة حول بداية انتقالها إلى العمل الإداري داخل وزارة الصحة، موضحة كواليس اختيارها للعمل مع فريق الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، رغم حداثة عهدها بالدراسة في مجال الإدارة الصحية.

خطة لتطوير منظومة الإسعاف 

وقالت هالة زايد، خلال تصريحات تليفزيونية، إن من بين المهام التي كُلفت بها في بداية عملها إعداد خطة لتطوير منظومة الإسعاف، بلغت تكلفتها نحو 3 مليارات و400 مليون جنيه، مشيرة إلى حجم المسؤولية التي كانت أمامها في تلك المرحلة.

حجم ونطاق العمل

وأضافت أن المطلوب منها كان وضع الخطة بنفسها، قائلة: «أنت اللي تحط الخطة»، وهو ما يعكس حجم ونطاق العمل الذي انتقلت إليه من ممارسة الطب إلى مجال الإدارة الصحية.

كيف تم اختيار هالة زايد للعمل في وزارة الصحة؟

وحول كيفية اختيارها للعمل ضمن فريق الدكتور حاتم الجبلي، خاصة أنها كانت قد أنهت دراستها في الجامعة الأمريكية حديثًا، أوضحت هالة زايد أن ترشيحها جاء من أحد الأشخاص، ثم خضعت لمقابلة شخصية قبل اختيارها.

وقالت: «هو طبعًا في حد رشحني، لأن أنا يتعملي interview»، مشيرة إلى أن المقابلة لم تكن مجرد إجراء شكلي، وإنما تضمنت تكليفها بمهمة عملية لاختبار قدراتها في مجال الإدارة.

وأضافت: «الطلب مني في interview إن أنا أعمل plan معينة»، موضحة أن هذه كانت من أولى المراحل التي كشفت عن طبيعة الدور الذي ستتولاه داخل وزارة الصحة.

وأشارت إلى أن إعداد هذه الخطة كان بمثابة أول اختبار حقيقي لقدرتها على توظيف ما تعلمته في الجامعة الأمريكية في العمل الإداري داخل المنظومة الصحية، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة في مسيرتها المهنية، انتقلت خلالها من العمل كطبيبة نساء وتوليد إلى المشاركة في وضع خطط وتطوير منظومات صحية على نطاق واسع.

هالة زايد الدكتورة هالة زايد حاتم الجبلي

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