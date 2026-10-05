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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
أسماء عبد الحفيظ

لو بتحبي زبدة الفول السوداني وبتدوري على طريقة بسيطة تعمليها في البيت، تقدري تحضريها بمكونات قليلة جدًا ومن غير الحاجة لإضافة السكر أو المواد الحافظة الموجودة في بعض المنتجات الجاهزة.

طريقة عمل زبدة الفول السوداني بالتمر

الوصفة تعتمد بشكل أساسي على الفول السوداني وزيت الزيتون أو أي زيت مناسب، مع إضافة التمر للحصول على مذاق حلو طبيعي، للشيف نورا.

مكونات زبدة الفول السوداني بالتمر

  • 2 كوب فول سوداني محمص غير مملح
  • ربع كوب زيت زيتون أو زيت نباتي مناسب
  • 5 تمرات منزوعة النوى
  • قليل من الماء الساخن لنقع التمر

طريقة عمل زبدة الفول السوداني في البيت

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
  • في البداية، ضعي الفول السوداني المحمص في محضر الطعام، واضربيه جيدًا حتى يبدأ في التحول إلى خليط ناعم.
  • استمري في الخلط تدريجيًا، ومع الوقت سيبدأ الفول السوداني في إخراج زيوته الطبيعية ويتحول من مسحوق إلى قوام كريمي.
  • أضيفي ربع كوب الزيت بالتدريج، مع استمرار الخلط حتى تحصلي على القوام الذي تفضلينه.
  • وفي الوقت نفسه، انقعي التمر منزوع النوى في قليل من الماء الساخن حتى يصبح طريًا، ثم صفيه جيدًا.
  • أضيفي التمر إلى خليط الفول السوداني واضربي المكونات مرة أخرى حتى تمتزج تمامًا وتحصلين على زبدة فول سوداني ناعمة بطعم حلو طبيعي.

زبدة فول سوداني من غير سكر مضاف

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
  • الميزة في هذه الوصفة أنها لا تحتاج إلى إضافة السكر، لأن التمر يمنحها مذاقًا حلوًا طبيعيًا، كما يمكنك التحكم في كمية الزيت وقوام الزبدة حسب رغبتك.
  • وتحتوي زبدة الفول السوداني على البروتين والدهون، بينما يضيف التمر الكربوهيدرات وبعض المعادن والألياف، لذلك يمكن تناول كمية مناسبة منها ضمن نظام غذائي متوازن.

هل زبدة الفول السوداني مناسبة للأطفال؟

  • يمكن تقديم زبدة الفول السوداني للأطفال بحسب العمر وقدرتهم على تناولها بأمان، مع ضرورة الانتباه إلى حساسية الفول السوداني، وهي من أنواع الحساسية الغذائية التي قد تكون شديدة لدى بعض الأطفال.
  • ويُفضل عدم تقديمها على هيئة ملعقة من زبدة الفول السوداني للأطفال الصغار؛ لأن القوام السميك قد يسبب الاختناق. يمكن تخفيفها أو تقديم كمية صغيرة بطريقة مناسبة لعمر الطفل.

طريقة حفظ زبدة الفول السوداني المنزلية

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
  • لأن الوصفة منزلية ومن دون مواد حافظة، احفظيها في برطمان نظيف ومحكم الغلق داخل الثلاجة، واستخدمي ملعقة نظيفة وجافة عند تناولها.
  • ولو لاحظتِ تغيرًا في الرائحة أو الطعم أو ظهور علامات تلف، تخلصي منها ولا تتناوليها.
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بالصور

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
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