عمرو الليثي: حرب أكتوبر نقطة فاصلة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي

أعد برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، احتفالية خاصة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

واستضاف “الليثي” خلال الحلقة، اللواء بحري أركان حرب محفوظ طه، أحد أبطال القوات البحرية في حرب أكتوبر، كما استضاف فرقة "فويس باند" التي تشدو بعدد من الأغاني الوطنية احتفالًا بالذكرى الخالدة.

وقال الليثي في مقدمة الحلقة: "أهلاً بحضراتكم، وحلقة جديدة من "واحد من الناس"، في حلقة خاصة عن الذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.. أكتوبر اللي كان نقطة فاصلة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي".

وأضاف: “فبعد حرب يونيو 67، اعتقدت إسرائيل أنها آخر الحروب، وأنه على العرب أن يوقعوا صك الاستسلام دون شروط.. وجسَّد هذا المعنى موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي؛ عندما قال إن: حرب يونيو أنهت كل الحروب وما على العرب إلا أن يطلبوا مقابلته؛ لتقديم فروض الولاء والطاعة”.

وواصل عمرو الليثي: “ولكن جاءت حرب أكتوبر لتضع الحد الفاصل بين عهدين في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، حيث كان ليس هناك مفر من خوض تلك الحرب التي أعادت لمصر والعرب كرامتهم، ويسعدني أن يكون معايا سيادة اللواء بحري أركان حرب محفوظ طه أحد أبطال القوات البحرية في حرب أكتوبر”.