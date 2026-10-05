نشأت الديهي: الإخوان وإسرائيل يلتقيان معًا في محاولة لتشويه انتصار أكتوبر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جماعة الإخوان وإسرائيل يلتقيان، في محاولة تشويه صورة انتصار حرب أكتوبر 1973، والتقليل من أثره في الوعي المصري والعربي.

وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء اليوم الإثنين، أن مصر كان لها دور محوري في دعم القضية الفلسطينية، قائلًا: "لولا مصر مكنش فيه قضية فلسطينية"، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين، وكذلك القيادة السياسية المصرية، يدركون هذا الدور.

وانتقد الديهي تصريحات منسوبة إلى مسؤول إسرائيلي بشأن حرب أكتوبر، متسائلًا: "هل نسيتم درس 6 أكتوبر ودموع جولدا مائير والأسرى الذين خرجوا بالبيجامات الكستور؟"، معتبرًا أن تلك التصريحات تستهدف التقليل من قيمة الانتصار المصري وإثارة مشاعر الكراهية تجاه الشعب والجيش المصريين.

ووصف وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، بأنه "قاتل"، منتقدًا تصريحاته ومحاولاته التشويش على المصريين بشأن ذكرى انتصار أكتوبر.

ودعا إلى احترام القوانين الدولية ومحاسبة من يثبت ارتكابه مخالفات قانونية.

وفي سياق متصل، تحدث الديهي عن واقعة أمام السفارة المصرية في هولندا، مشيرًا إلى شخص يدعى أنس حبيب، قال إنه قام بتوجيه "سباب وشتائم" إلى أعضاء السفارة المصرية، معتبرًا أن ما حدث يمثل نموذجًا للإساءة والتجاوز في الخطاب.

وطالب بضرورة التعامل القانوني مع مثل هذه الوقائع، وتوثيقها من جانب محامين وجهات مختصة، إذا ثبت حدوثها، محذرًا من استخدام تصوير الأشخاص ونشر صورهم بطريقة قد تعرضهم أو أسرهم للخطر، ومشددًا على أهمية الاحتكام إلى القانون في مواجهة أي تجاوزات.