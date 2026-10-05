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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

في ذكرى يوم العبور.. الدعم العربي ساهم في تحقيق الانتصار

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
عادل نصار

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "في ذكرى يوم العبور.. الدعم العربي ساهم في تحقيق الانتصار"، فقد انتصرت مصر في حرب السادس من أكتوبر عام 1973 بدعم كبير من العرب، حتى ظلت هذه الحرب رمزاً للفخر والعزة للمصريين والعرب ككل.

جاء الدعم العربي القوي مسانداً لمصر وسوريا، وتنوعت المساعدات ما بين العسكرية واللوجستية؛ فقد أنشأت السعودية جسراً جوياً لإرسال 20 ألف جندي إلى الجبهة، كما أطلقت حظراً عربياً على تصدير النفط يستهدف بلدان العالم بشكل عام، وأمريكا وهولندا بشكل خاص، لدعمها إسرائيل.

كما جاءت مواقف مؤسس دولة الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتترجم التلاحم العربي في هذه الحرب، وظلت كلماته تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل حين قال: «إن البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي».

وفي إطار الدعم العربي أيضاً، أرسل العراق إلى مصر سربين من طائرات "هوكر هنتر" في نهاية مارس من عام 1973، وبلغ مجموع الطائرات التي وصلت مصر عشرين طائرة، كما أغلق اليمن مضيق باب المندب على إسرائيل.

الموقف الجزائري جاء واضحاً حينما طلب الرئيس هواري بومدين من الاتحاد السوفييتي شراء أسلحة وطائرات لإرسالها إلى مصر بعد علمه بنية إسرائيل في الهجوم عليها.

وشاركت القوات الأردنية في الحرب على الجبهة السورية بإرسال ألوية مدرعة وخداع المخابرات الإسرائيلية؛ حيث تم رفع استعداد القوات الأردنية إلى الحالة القصوى يوم السادس من أكتوبر عام 1973، مما أثار قلق إسرائيل ودفعها إلى إبقاء جزء من جيشها في إسرائيل للتصدي لأي هجوم محتمل على تل أبيب.

وأرسل السودان فرقة مشاة على الجبهة المصرية، كما لم يتردد في نقل الكليات العسكرية المصرية إلى أراضيه.. هكذا كان التلاحم العربي في حرب سطر فيها الجيش المصري ملاحم ظلت باقية في التاريخ.
 

1973 أكتوبر يوم العبور

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