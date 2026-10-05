التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز: أكثر من 100 طائرة شاركت في الطلعات الأولى لعملية فجر اليمن

قال العميد عبد الباسط البحر نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز، إنّ عملية عسكرية لتحرير اليمن من ميليشيات الحوثيين انطلقت اليوم بقرار من رئيس مجلس القيادة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد العليمي، وبدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى جانب دعم دول وأطراف أخرى، موضحًا أن العملية أُطلق عليها اسم "فجر اليمن".

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ أكثر من 100 طائرة شاركت في الطلعات الأولى للعملية، وأن القوات تحركت من عدد من المحافظات المحررة ومحاور القتال، وحققت تقدمات كبيرة في تعز، مشيرًا إلى استعادة السيطرة على باب المندب الاستراتيجي وجزيرة ميون، بعدما قال إن الحوثيين كانوا يسيطرون على المضيق ويغلقونه، ما كان يؤثر على حركة التجارة الدولية المتجهة عبره إلى قناة السويس.

وتابع، أن القوات الحكومية تحركت بعد ذلك إلى مديرية ذوباب المجاورة ثم إلى مديرية المخا، وتمكنت من السيطرة على مدينة المخا، التي وصفها بالميناء المهم والاستراتيجي والتاريخي لليمن، مؤكدًا أن العمليات شهدت خلال ساعات تقدمًا سريعًا، وأن المعارك دارت بوتيرة دراماتيكية وغير متوقعة، متجاوزة ما كان مخططًا له.