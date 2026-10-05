“الزراعة”: انحسار الصيف بدأ فعليا.. وتحذير للمزارعين من نشاط الحشرات

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، إن الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر تمثل بداية فعلية لانحسار الأجواء الصيفية، مع انخفاض درجات الحرارة ودخول البلاد في أجواء خريفية حقيقية.

وأوضح محمد علي فهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن درجات الحرارة في القاهرة تنخفض إلى نحو 28 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتصل إلى 17 درجة ليلا، مشيرا إلى أن هذه الأجواء تعد مناسبة لزراعة واستكمال محاصيل العروة الجديدة، وفي مقدمتها البطاطس والثوم والباذنجان.

وأضاف محمد علي فهيم، أن الفترة المقبلة تشهد أيضا بداية العروة الأصلية لمحاصيل القمح والفول البلدي، مؤكدا أن الظروف الجوية الحالية مناسبة لاستكمال زراعة باقي محاصيل العروة الجديدة.

وحذر من أن الظروف الجوية خلال الفترة المقبلة قد تكون مناسبة لنشاط وانتشار بعض الآفات والحشرات، مشددا على ضرورة وعي المزارعين بإجراءات الوقاية والمكافحة لحماية المحاصيل.

وأكد محمد علي فهيم أهمية التعامل مع أي آفة منذ ظهورها في البداية، حتى لا يتطور المرض ويؤثر على إنتاجية المحصول، موضحا أن الأيام المقبلة مهمة وتتطلب اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الزراعات.

ونصح المزارعين باتباع الإجراءات الوقائية والمكافحة اللازمة، تحسبا لنشاط الحشرات والآفات التي قد تؤثر على المحاصيل خلال الفترة المقبلة.