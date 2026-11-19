قالت النائبة شيرين صبري إن تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومنحه الميدالية الذهبية، يعكس المكانة التي يحتلها اسم مصر في التاريخ السياسي والدبلوماسي العالمي، ويؤكد أن المواقف التاريخية التي تخدم الإنسانية وتتجاوز حدود اللحظة تظل محل تقدير حتى بعد عقود من اتخاذها.

وأوضحت أن أهمية هذا التكريم لا تتوقف عند الاحتفاء بشخصية الرئيس السادات، وإنما تمتد إلى استعادة واحدة من أبرز المحطات التي أثبتت فيها مصر قدرتها على تغيير مسار الأحداث، وطرح رؤى سياسية غير تقليدية في وقت كانت فيه المنطقة تعيش ظروفًا شديدة التعقيد.

السلام ليس خيارًا مؤقتًا تفرضه الظروف

وأضافت أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن هذا التكريم يحمل دلالات تتجاوز المناسبة ذاتها، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من توترات، حيث جاءت رسالته لتؤكد أن السلام ليس خيارًا مؤقتًا تفرضه الظروف، بل مسؤولية تاريخية تتطلب إرادة حقيقية وتعاونًا دوليًا يحول دون انزلاق الشعوب إلى مزيد من الصراعات.

وأكدت صبري أن مصر تمتلك رصيدًا دبلوماسيًا وتاريخيًا جعلها حاضرة في مختلف محطات البحث عن التسويات السياسية، وأن هذا الدور لم ينقطع برحيل السادات، بل تواصل عبر أجيال من القيادة المصرية، وصولًا إلى التحركات التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مع أزمات المنطقة، والحفاظ على فرص الاستقرار.

وأشارت إلى أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى أن يدرك المجتمع الدولي أن استمرار الحروب لن ينتج سوى مزيد من الأزمات الإنسانية والاقتصادية، وأن التجربة المصرية تقدم دليلًا على أهمية منح المسارات السياسية والدبلوماسية فرصة حقيقية، بعيدًا عن منطق القوة وفرض الأمر الواقع.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد أن تكريم السادات يمثل فرصة مهمة لتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ وطنهم، وكيف استطاعت مصر أن تكون صاحبة مبادرة وموقف في لحظات فارقة من تاريخ المنطقة، مشددة على أن السلام الذي تنادي به مصر لا يعني التنازل عن الحقوق أو التفريط في الثوابت، وإنما يعني حماية الإنسان وصيانة الأوطان وتهيئة الطريق أمام مستقبل أكثر استقرارًا.