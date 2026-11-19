شهد مسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد، مساء اليوم، حضورًا كبيرًا من رؤساء تحرير الصحف والقنوات المصرية، وقيادات المؤسسات الصحفية والإعلامية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والفنانين والسياسيين، لتقديم واجب العزاء في وفاة والدة الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع.

وتقدم الحضور المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي خالد ميري، والكاتب الصحفي عصام الأمير، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق.

كما حضر العزاء الكاتب الصحفي أكرم القصاص، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وعصام كامل، رئيس تحرير فيتو، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، والكاتب الصحفي أسامة شرشر، والإعلامية هالة سرحان، والإعلامي جابر القرموطي.

وشارك في تقديم واجب العزاء أيضًا الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، والفنان مصطفى شعبان، والفنانة ميرفت أمين، والفنان خالد زكي، والفنان محمد محمود عبد العزيز، والفنانة شيري عادل، والفنانة سلوى محمد علي، إلى جانب عدد كبير من الزملاء الصحفيين والنقاد والشخصيات العامة.

وكانت والدة الكاتبة الصحفية علا الشافعي قد رحلت عن عالمنا بأحد مستشفيات محافظة الجيزة، وشُيع جثمانها من مسجد الهداية بقرية كفر الأكرم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مسقط رأس الأسرة، قبل أن يُوارى الثرى في مقابر العائلة.