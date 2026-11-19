فقدت الساحة الرياضية الجزائرية، اليوم الخميس، الحكم الدولي في كرة القدم يوسف قموح، عن عمر ناهز 39 عامًا، بعد صراع قصير مع المرض، وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام جزائرية، في نبأ حزين للوسط الرياضي الجزائري.

ويُعد يوسف قموح من الأسماء البارزة في مجال التحكيم الجزائري والقاري، حيث بصم على حضور لافت في إدارة العديد من المواجهات المحلية والدولية، ونجح في تمثيل التحكيم الجزائري في عدد من المحافل الكروية.

وحمل الراحل الشارة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، كما سجل اسمه ضمن قائمة الحكام المعنيين بالمحافل العالمية، على غرار كأس العالم تحت 20 سنة.

وكان الحكم الجزائري قد تعرض خلال الفترة الماضية لوعكة صحية حرجة، استدعت ابتعاده عن الملاعب، وحظي حينها بموجة واسعة من التضامن والدعوات بالشفاء من جانب الأندية والرابطات الكروية وجماهير كرة القدم الجزائرية.

وبرحيل يوسف قموح، تفقد كرة القدم الجزائرية أحد كوادرها التحكيمية التي عُرفت بحضورها في المنافسات الكبرى، تاركًا أثرًا في ذاكرة زملائه ومتابعي الشأن الكروي الوطني.