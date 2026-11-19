أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني السابق لمانشستر سيتي، بالألماني يورجن كلوب، مؤكدًا إعجابه الكبير بشخصيته وقدراته التدريبية، ومعربًا عن سعادته بعودته إلى عالم التدريب من جديد.

وقال جوارديولا، خلال تصريحات تلفزيونية، إن يورجن كلوب يُعد أحد أفضل المدربين في عالم كرة القدم، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع حتى وصف مدى إعجابه به.

وأضاف: «كلوب من الشخصيات والمدربين الذين يجعلون عالم كرة القدم مكانًا أفضل، فهو يمتلك كاريزما كبيرة، ومتحدث رائع، وأنا سعيد جدًا بعودته إلى عالم التدريب، لأن كرة القدم تحتاج إلى شخصيات مثله».

وتطرق جوارديولا إلى تأثير كلوب المنتظر على منتخب ألمانيا، مؤكدًا ثقته في قدرته على إعادة المنتخب إلى الطريق الصحيح واستعادة ثقة الجماهير.

وأوضح: «أعتقد أنه تحت قيادته، ستتمكن ألمانيا من استعادة مسارها الصحيح، وستتغير نظرة الجميع إلى المنتخب مجددًا، وستعود المتعة، وسيشعر المشجعون بالفخر بمنتخبهم مرة أخرى».

وتابع: «عندما سمعت أنه سيتولى تدريب منتخب ألمانيا، شعرت بسعادة كبيرة، سيُلهم يورجن اللاعبين لتبني أسلوبه في كرة القدم، وستتحسن الأمور مجددًا».

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلًا: «لا أحد يستطيع الجزم بما إذا كانوا سيفوزون ببطولة أمم أوروبا القادمة أو كأس العالم، لكنني مقتنع بنسبة 100% بأن الجماهير الألمانية ستشعر بالفخر بمنتخبها الوطني مرة أخرى».