يكثف فريق بيراميدز استعداداته لمواجهة النادي الأهلي، في القمة المرتقبة التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء الاثنين 23 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق المنافسة على الصدارة.

بيراميدز يتسلح بسلسلة الانتصارات وأفضلية موكوينا لإسقاط الأهلي في قمة الدوري

ويدخل بيراميدز المواجهة بقيادة مديره الفني الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، متربعًا على قمة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، متقدمًا بأربع نقاط على الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 20 نقطة، وهو ما يجعل المواجهة فرصة ذهبية للفريق السماوي لتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه.

ووضع موكوينا برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لتجهيز لاعبيه بعد فترة التوقف الدولي، حيث عاد الفريق إلى التدريبات عقب راحة استمرت 24 ساعة، وخاض مباراة ودية أمام وادي دجلة انتهت بفوزه بخمسة أهداف مقابل هدفين، كما شهدت التحضيرات انتظام 6 لاعبين دوليين، في مقدمتهم مهند لاشين وناصر ماهر ومحمود صابر وكريم حافظ ومحمود مرعي، بالإضافة إلى الأردني عودة الفاخوري.

ويواجه الجهاز الفني أزمة في بعض المراكز، بسبب غياب محمد حمدي وأسامة جلال للإصابة، لكنه استعاد الثنائي أحمد توفيق والبرازيلي إيفرتون دا سيلفا بعد اكتمال تعافيهما، بينما تستمر محاولات الجهاز الطبي لتجهيز المهاجم الجزائري أحمد نذير بن بوعلي قبل موعد المباراة.

ويمتلك بيراميدز عدة أسلحة هجومية تمنحه القدرة على تهديد مرمى الأهلي، في مقدمتها تنوع الحلول الهجومية والقدرات الفردية للاعبيه، فضلًا عن الحالة المعنوية المميزة التي يعيشها الفريق بعد تحقيق 8 انتصارات متتالية.

كما يستند موكوينا إلى سجل إيجابي أمام الأهلي، بعدما تجنب الخسارة في 4 مواجهات سابقة أمام الفريق الأحمر خلال قيادته صن داونز الجنوب أفريقي، محققًا انتصارين وتعادلين.

ويسعى بيراميدز إلى ترجمة تفوقه في النتائج الأخيرة إلى انتصار جديد على الأهلي، من أجل الحفاظ على قمة الدوري وإرسال رسالة قوية لمنافسيه بأنه أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب هذا الموسم.