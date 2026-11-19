أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن المؤشرات التجارية للاقتصاد المصري تعكس قوة ارتباط مصر بالأسواق الخارجية، وقدرتها على تعزيز التكامل الاقتصادي مع شركائها الدوليين، في ظل التطورات الجيوسياسية والعسكرية التي يشهدها العالم، وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتوريد.

وأوضح شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم سعودي، ببرنامج «مساء DMC»، أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر أتاح لها فرصًا واسعة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي مع مختلف الشركاء، لا سيما الأسواق الأفريقية والأوروبية، إلى جانب الاستفادة من عضويتها في تجمعات اقتصادية دولية.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية يقترب من 10 مليارات دولار، مع تحقيق الميزان التجاري فائضًا لصالح مصر، وتجاوزت الصادرات السلعية غير البترولية إلى الأسواق الأفريقية 8 مليارات دولار.

وأضاف أن نحو ثلث التجارة الخارجية المصرية يرتبط بدول الاتحاد الأوروبي، بما يعكس أهمية الشراكة الاقتصادية مع الأسواق الأوروبية، ودورها في دعم حركة التجارة والاستثمار.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس أتاح فرصًا إضافية لتعزيز التبادل التجاري وتوسيع الشراكات الاقتصادية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، بما يدعم تنويع العلاقات الاقتصادية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات العالمية.