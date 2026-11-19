أكد أحمد أبو ستة، شيخ شباب الجعافرة، أهمية الدور الذي تقوم به القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن المشروعات التنموية التي تشهدها البلاد تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الشباب وتمنحهم فرصًا أفضل للمستقبل.

وقال أبو ستة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن مؤسسات الدولة تحرص على مساندة المواطنين والاهتمام بقضايا الشباب، مثمنًا الجهود المبذولة لتوفير أوجه الرعاية والدعم لهم.

شائعات ومعلومات مغلوطة

وتطرق شيخ شباب الجعافرة إلى المؤتمر الأخير الذي جمع عددًا كبيرًا من ممثلي القبائل والعائلات، مؤكدًا أن اللقاء كان فرصة مهمة لتوحيد الصفوف وتعزيز التواصل بين مختلف الأطراف، فضلًا عن توضيح الحقائق ومواجهة ما تم تداوله من شائعات ومعلومات مغلوطة خلال الفترة الماضية.