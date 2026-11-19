لم تعد مستشفيات الحميات تقتصر على التعامل مع الأمراض المعدية والفيروسية بالصورة التقليدية المعروفة، بل أصبحت تضم تخصصات طبية دقيقة تستوعب حالات مرضية معقدة، وتوفر خدمات علاجية متكاملة لمختلف الفئات، خاصة المرضى الذين يعانون من أكثر من مرض في الوقت نفسه.

الخدمات الطبية والتخصصية

وفي هذا الإطار، تشهد مستشفى حميات إمبابة والمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية توسعًا في الخدمات الطبية والتخصصية، بالتوازي مع تنفيذ أعمال تطوير شاملة للبنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت الطبية.

وكشف الدكتور محمد أحمد صالح، عميد المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية ومدير مستشفى حميات إمبابة، تفاصيل الأقسام المتخصصة والخدمات المجانية المقدمة للمرضى، إلى جانب الإمكانيات التشغيلية للمباني المطورة، التي تضم مئات الخدمات والتجهيزات الطبية المتقدمة.

أقسام متخصصة لنقص المناعة والدرن والتهابات المخ

وكشف الدكتور محمد أحمد صالح، عن توافر مجموعة من الأقسام الطبية المتخصصة داخل مستشفى حميات إمبابة، تستهدف التعامل مع مختلف الأمراض المعدية والحالات الطبية المعقدة، بما يتجاوز المفهوم التقليدي لمستشفيات الحميات.

توفير العلاج الشهري

وأوضح صالح، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المستشفى يضم أقسامًا لرعاية مرضى نقص المناعة، مع توفير العلاج الشهري لهم، مؤكدًا أهمية الاعتراف بطبيعة المرض وضمان حصول المصابين به على الرعاية الطبية المتخصصة دون تمييز.

خدمات متخصصة للتعامل مع الأمراض المعدية

وأشار إلى أن هذه الخدمة تمثل أحد الجوانب المهمة التي تميز المستشفى، إلى جانب ما تقدمه مستشفيات الحميات الكبرى من خدمات متخصصة للتعامل مع الأمراض المعدية.

وأضاف أن الأقسام الطبية تشمل تخصصات الدرن والدرن خارج الرئة، والأعصاب والتهابات المخ، بما في ذلك علاج حالات الحمى الشوكية والتهابات المخ، فضلًا عن الأقسام المعنية بالأمراض التنفسية.

فحوصات الكشف والاختبارات الروتينية مجانًا

وأوضح عميد المعهد القومي للكبد أن الأمراض التنفسية والمعدية لا تقتصر الإصابة بها على مرضى نقص المناعة، بل يمكن أن تصيب الأشخاص الأصحاء أيضًا، إلا أن احتمالات تعرض أصحاب المناعة الضعيفة لها تكون أكبر.

ولفت إلى أهمية وجود منظومة طبية متكاملة داخل المستشفى، قادرة على التعامل مع الحالات التي تعاني من أكثر من مشكلة صحية في الوقت نفسه، مثل إصابة مريض نقص المناعة بالدرن، أو تعرض مريض الدرن لالتهابات صدرية مصاحبة.

وأكد توافر فحوصات الكشف والاختبارات الروتينية مجانًا من خلال وزارة الصحة والسكان، بما يتيح للمرضى إجراء الفحوصات اللازمة والحصول على الخدمات الطبية المطلوبة دون تحمل أعباء مالية مقابل هذه الاختبارات.

مبنى طبي من 11 طابقًا و140 سريرًا لخدمة مرضى الكبد

وفيما يتعلق بأعمال الإنشاءات والتطوير، استعرض صالح الإمكانيات الكبيرة لمبنى المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، موضحًا أنه يعد من أكبر المباني التابعة لوزارة الصحة والسكان، ويقدم خدماته لمرضى الكبد بمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أن المبنى يمتد على مساحة تقارب 3 آلاف متر مربع، ويتكون من 11 طابقًا، ودخل الخدمة بالكامل منذ نحو عامين، ويضم قرابة 140 سريرًا، إلى جانب مجموعة متكاملة من الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية والتجهيزات الطبية المتخصصة.

وأوضح أن المبنى يحتوي على وحدة للرعاية المركزة، وجناح للعمليات يضم 3 غرف عمليات، فضلًا عن وحدة للعلاج التداخلي، وطابق مخصص للتحاليل المعملية، وآخر للأشعة، بالإضافة إلى طابق متخصص لمناظير الجهاز الهضمي.

مناظير تستقبل 25 حالة يوميًا.. وخدمات طبية متقدمة

وكشف عميد المعهد عن الإمكانيات المتميزة لوحدة مناظير الجهاز الهضمي، مؤكدًا أنها واحدة من أكبر ثلاث وحدات مناظير تابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأوضح أن الوحدة تستقبل يوميًا ما يتراوح بين 20 و25 حالة، وتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، تشمل مناظير المعدة والقولون والقنوات المرارية، ومناظير الموجات فوق الصوتية، إلى جانب خدمات مناظير الفراغ الثالث، التي تمثل أحد التخصصات المتقدمة في مجال مناظير الجهاز الهضمي.

وأضاف أن تنوع الخدمات والتجهيزات داخل المبنى يتيح تقديم رعاية طبية متكاملة للمرضى، من الفحوصات الأولية والتشخيص إلى التدخلات الطبية والعلاجية المختلفة.

3 مبانٍ جديدة ومطورة بعد 50 عامًا من محدودية التحديث

وفيما يتعلق بخطة التطوير، أكد صالح أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت تنفيذ أعمال إنشائية وتحديثية واسعة داخل المستشفى، شملت إنشاء المبنى الرئيسي الكبير، إلى جانب تطوير وتأهيل مبنيين آخرين، ليصل إجمالي المباني إلى ثلاثة مبانٍ.

وأوضح أن المبنيين الآخرين يتمتعان بمساحات أصغر، بما يتناسب مع طبيعة تخصص الأمراض المعدية واحتياجات العمل الطبي، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير استهدفت تهيئة المنشآت لتقديم الخدمات العلاجية وفقًا لمتطلبات التشغيل الحديثة.

ولفت إلى أن مستشفى حميات إمبابة يمتد تاريخه لأكثر من 70 عامًا، وأن معظم مبانيه لم تشهد تطويرًا شاملًا لنحو 50 عامًا قبل تنفيذ أعمال التحديث الأخيرة، وهو ما جعل خطة التطوير الحالية خطوة مهمة لتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.