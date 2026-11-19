مع بداية موسم الشتاء، يزداد الإقبال على شراء القرنبيط باعتباره من الخضراوات الشهيرة على المائدة المصرية، لكن فوائده لا تقتصر على قيمته الغذائية ومحتواه من الفيتامينات والألياف، إذ تشير أبحاث علمية إلى وجود علاقة محتملة بين تناول الخضراوات الصليبية، ومنها القرنبيط، وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد.

ويحتوي القرنبيط على مركبات نباتية نشطة، من أبرزها الجلوكوزينولات، التي تتحول أثناء تقطيع الخضراوات ومضغها وهضمها إلى مركبات مثل الإيزوثيوسيانات والإندولات، وهي مواد يدرس الباحثون تأثيراتها المحتملة في حماية الخلايا ومقاومة الالتهابات وبعض العمليات المرتبطة بتطور الأورام.

دراسة تربط القرنبيط بانخفاض خطر سرطان الكبد

كشفت دراسة منشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، اعتمدت على بيانات نحو 485 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 50 و71 عامًا، عن وجود ارتباط بين ارتفاع استهلاك الخضراوات وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد.

وتابعت الدراسة المشاركين لمدة بلغت في المتوسط 15.5 عامًا، وخلال فترة المتابعة رُصدت 947 حالة إصابة بسرطان الكبد.

وأظهرت النتائج أن العلاقة العكسية بين تناول الخضراوات وخطر الإصابة بسرطان الكبد ارتبطت بصورة ملحوظة بالخضراوات الصليبية، التي تشمل البروكلي والقرنبيط والكرنب، إلى جانب الخس.

لكن الباحثين أوضحوا أن الدراسة رصدية، وبالتالي لا تثبت أن تناول القرنبيط يمنع السرطان بصورة مباشرة.

كيف تساعد مركبات القرنبيط في حماية الجسم؟

يحتوي القرنبيط على مجموعة من المركبات النباتية التي تحظى باهتمام الباحثين، ومن أبرزها:

1- الجلوكوزينولات

مركبات طبيعية تحتوي على الكبريت، وتوجد في الخضراوات الصليبية، وتتحول خلال التقطيع والهضم إلى مركبات نشطة يجري بحث تأثيراتها البيولوجية.

2- السلفورافان

أحد المركبات التي تدرسها الأبحاث بسبب خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات، وقد أظهرت تجارب معملية وحيوانية تأثيرات محتملة في مسارات مرتبطة بنمو الخلايا السرطانية.

3- الإندولات

مركبات تنتج من تحلل بعض الجلوكوزينولات، ويدرس الباحثون دورها المحتمل في التأثير على العمليات الخلوية المرتبطة بتطور الأورام.

فوائد أخرى لتناول القرنبيط

لا تقتصر القيمة الغذائية للقرنبيط على المركبات النباتية، فهو يحتوي أيضًا على عناصر غذائية مهمة، منها:

فيتامين C الذي يدعم وظائف الجهاز المناعي.

الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء.

فيتامين K المهم لصحة العظام وتجلط الدم الطبيعي.

حمض الفوليك الذي يشارك في تكوين الخلايا.

مركبات مضادة للأكسدة تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

أفضل طريقة لتناول القرنبيط للاستفادة من قيمته الغذائية

يفضل تنويع طرق إعداد القرنبيط، مع الاعتماد على الطهي بالبخار أو التسوية الخفيفة بدلًا من القلي المتكرر، للحفاظ على أكبر قدر ممكن من مكوناته الغذائية.

ويمكن إضافته إلى السلطات والشوربة والخضراوات المطهية، كما يمكن تناوله في صورة صينية بالفرن مع التوابل وزيت الزيتون.

هل تناول القرنبيط يمنع الإصابة بسرطان الكبد؟

رغم النتائج الواعدة لبعض الدراسات، لا توجد أدلة بشرية كافية تؤكد أن تناول القرنبيط وحده يمنع الإصابة بسرطان الكبد أو يعالج الأورام.

لذلك ينصح بتناوله ضمن نظام غذائي متوازن يعتمد على تنوع الخضراوات والفواكه، مع الاهتمام بعوامل الوقاية المعروفة، مثل التطعيم ضد التهاب الكبد الفيروسي B، والكشف المبكر ومتابعة أمراض الكبد المزمنة.

المصدر NCI