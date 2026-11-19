لا تقتصر آثار الضغوط النفسية على المشاعر والتفكير فقط، بل قد تظهر أيضًا في صورة أعراض جسدية تؤثر على الحياة اليومية، وهو ما يجعل الاهتمام بالصحة النفسية أمرًا ضروريًا، خاصة مع تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب الاهتمام مجددًا بعد ظهورها الاخير في عزاء والدة المايسترو أمير عبد المجيد يوم 16 نوفمبر 2026 أثار تفاعلًا بسبب ملاحظات الجمهور على تغير مظهرها وزيادة وزنها وملامح الإرهاق.

وقد أكد الدكتور أحمد الحديدي اخصائي الصحة النفسية في تصريح لصدي البلد أن البعض يربط بين الحالة النفسية والتغيرات التي يشعر بها الجسم، لكن من المهم التأكيد أن هذه العلامات لا تعني بالضرورة الإصابة باضطراب نفسي، ولا يمكن استخدامها للحكم على الحالة الصحية لأي شخص دون تقييم متخصص.

علامات جسدية قد ترتبط بالضغط النفسي

هناك مجموعة من الأعراض الجسدية التي قد تظهر لدى بعض الأشخاص عند التعرض لضغوط نفسية مستمرة، ومن أبرزها:

1- الصداع المتكرر

قد يؤدي التوتر النفسي إلى زيادة شد العضلات، خاصة عضلات الرقبة والكتفين، ما يساهم في الإصابة بالصداع أو زيادة حدته.

2- اضطرابات الجهاز الهضمي

قد يؤثر الضغط النفسي على حركة الجهاز الهضمي، ويسبب آلام البطن أو الانتفاخ أو الغثيان أو تغيرات في حركة الأمعاء.

3- اضطرابات النوم

يجد بعض الأشخاص صعوبة في النوم أو الاستمرار فيه عند التعرض للقلق والتفكير المستمر، بينما قد يعاني آخرون من النوم لفترات أطول والشعور بالتعب عند الاستيقاظ.

4- خفقان القلب

قد يصاحب التوتر تسارع ضربات القلب أو الشعور بالخفقان، نتيجة استجابة الجسم للضغط النفسي، لكن لا ينبغي افتراض أن كل خفقان سببه القلق.

5- آلام العضلات والإرهاق

يمكن أن يؤدي التوتر المستمر إلى شد عضلي وآلام متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى الشعور بالإجهاد وانخفاض الطاقة.

6- تغير الشهية والوزن

قد تؤثر الحالة النفسية على الرغبة في تناول الطعام، فبعض الأشخاص يفقدون شهيتهم، بينما يلجأ آخرون إلى تناول الطعام بكميات أكبر عند الشعور بالضغط.

متى تحتاج الأعراض إلى استشارة الطبيب؟

إذا استمرت الأعراض الجسدية أو أثرت على ممارسة الأنشطة اليومية، فمن المهم استشارة الطبيب لمعرفة أسبابها، واستبعاد المشكلات الصحية الأخرى، مع طلب الدعم النفسي عند الحاجة.

كما أن ألم الصدر الشديد أو ضيق التنفس أو الإغماء يستدعي تقييمًا طبيًا عاجلًا، ولا ينبغي اعتباره مجرد نتيجة للتوتر.

كيف تحمي صحتك من تأثير الضغوط النفسية؟

يساعد الاهتمام بالنوم المنتظم، وممارسة النشاط البدني، وتناول الغذاء المتوازن، والتحدث مع شخص موثوق، وتخصيص وقت للراحة على تحسين القدرة على التعامل مع الضغوط النفسية.

وتظل الاستعانة بأخصائي نفسي خطوة مهمة عندما يصبح الضغط النفسي مستمرًا أو يؤثر على جودة الحياة.