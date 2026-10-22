المايسترو هاني فرحات يتصدر قائمة أفضل العروض الغنائية الحية

تصدرت اغنيتان من حفلات المايسترو هانى فرحات مع المطربة الكبيرة أنغام والمطربة الكبيرة شيرين عبدالوهاب قائمة أفضل 5 أغنيات عالمية تفوقت في عروضها الحية على تسجيلات الاستوديو الاغنيتان هما اكتبلك تعهد لانفام واحتلت المركز الأول .

وانا متنسيش لشيرين وجائت في المركز الرابع ضمن القائمة وقالت منصة بيلبورد عربية فى تقريرها الذى اصدرته مؤخرا : حين يتفوّق المسرح على الاستوديو.. لحظات حيّة أعادت كتابة حكاية الأغاني

بين دموع شيرين، ومونولوج أنغام في دار الأوبرا.

نأخذكم في جولة بين 5 أداءات حية صنعت الفارق في مسيرة نجومها وحفرت مكانها في الذاكرة.

وجاءت أغنية أكتبلك تعهد لأنغام فى المركز الأول وجاءت اغنية متحاسبنيش لشيرين فى المركز الرابع وضمت القائمة اغان حية لدواليبا وفوزية و أديل.