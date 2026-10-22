شويكار وربيع ودندراوي في تحكيم مسابقة الرسوم المتحركة بمهرجان المنصورة لسينما الأطفال

كشفت إدارة مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، الذي يُعقد دورته الأولى في الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر المقبل، عن لجنة تحكيم مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، التي تتشكل برئاسة المخرجة الكبيرة شويكار خليفة، وتضم في عضويتها الدكتور محمد ربيع مدرس الرسوم المتحركة والجرافيك بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، ومخرج الرسوم المتحركة محمد دندراوي.

وتمتلك المخرجة الكبيرة شويكار خليفة مسيرة طويلة في مجال الرسوم المتحركة وتطوير المحتوى المرئي الموجه للأطفال، حيث تعتبر أحد أهم رواد صناع أفلام الرسوم المتحركة في مصر والشرق الأوسط، وهي من مواليد محافظة الدقهلية، وحصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة – قسم الديكور سنة 1965، وتلقت العديد من الدورات المتخصصة في دراسة التليفزيون والإنتاج والرسوم المتحركة، وشغلت مناصب قيادية مؤثرة داخل التلفزيون المصري وقنوات النيل المتخصصة، من بينها نائب رئيس قناة الأسرة والطفل (1998)، ورئيس قناة النيل للدراما (2001)، ثم رئيس قناة النيل للأسرة والطفل (2002)، قبل أن تعمل مستشارًا لرئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة للرسوم المتحركة والجرافيك (2003–2010).



ويجمع الدكتور محمد ربيع بين الخبرة الأكاديمية والعملية، فبجانب عمله الأكاديمي بجامعة المنصورة وقيامه بالتدريس في جامعة المنصورة وعدد من الجامعات، قام أيضا بإخراج العديد من أعمال الرسوم المتحركة، منها فيلم "مصر المستقبل" الذي يعد أول فيلم رسوم متحركة عن تاريخ قناة السويس، إضافة إلى أفلام أخرى مثل "صورة" و"صيف ولادنا" و"إسكتش"، كما قام بإخراج أفلام صلصال مثل "زمبلك" و"ظل ونور" و"سبوت"، وحصل عن أعماله على العديد من الجوائز .

كما يُعد المخرج محمد دندراوي من أبرز مخرجي الرسوم المتحركة في مصر حاليا، وهو خريج المعهد العالي للسينما، وقام بإخرج مسلسلات سوك متحركة مثل "المغامرون الخمسة" و"عصام والمصباح" و"ساعة لقلبك" و"بنأدمين عصر التنين" و"عائلة رمضان كريم" و"بنين وبنات"، كما يعمل أستاذًا لمادة الاستوري بورد وفيجر موفمنت بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إضافه إلى عمله كمدرس بمدرسة الرسوم المتحركة بجيزويت القاهرة كما أنه مؤسس ومدير إستوديو رد دوت وشارك في تأسيس شركة إستوديو تكنو فون .

يُذكر أن مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يعقد دورته الأولى برعاية وزارة الثقافة ومحافظة الدقهلية وشركة فاليو والمجلس القومي للطفولة والأمومة ونقابة السينمائيين ومكتبة مصر العامة بالمنصورة.