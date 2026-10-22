أوس أوس يروج لفيلمه الجديد "كريبتو" ويعلن موعد طرحه بالسينمات

شوق الفنان محمد أسامة، أوس أوس، جمهوره لفيلم جديد «كريبتو»، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 19 نوفمبر المقبل، في مصر والوطن العربي.

ونشر أوس أوس صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلق: "الشرير اللي جوايا طلع خلاص فيلم «كريبتو» 11/19 بجميع سينمات مصر والوطن العربى".

ومن جانب آخر، أعلن الفنان أوس أوس انتهاء تصوير أحدث أعماله السينمائية 101 مطافي، استعدادًا لطرحه قريبًا في دور العرض السينمائية، وذلك من خلال صورة جماعية جمعته بفريق العمل احتفالًا بانتهاء التصوير.

فيلم 101 مطافى

وكان أعلن المنتج أحمد السبكى، عن انطلاق تصوير فيلم «101 مطافي»، بطولة الفنان محمد عبدالرحمن ومحمد أسامة «أوس أوس».

أبطال فيلم 101 مطافى

ويشارك في بطولة «101 مطافي» كل من: بيومى فؤاد، هدى الإتربى، عبدالرحمن «ظاظا»، من تأليف ضياء محمد، إخراج محمد أمين.