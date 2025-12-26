أوس أوس يروج لفيلمه الجديد 101 مطافي: إحنا الأقل أجرا ومشاهدة

روج الفنان أوس أوس لفيلمه الجديد «101 مطافي» بطريقة كوميدية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب أوس أوس: “انتظرونا في فيلم ۱۰۱ مطافي، إحنا الأقل أجرا ومشاهدة بس مبيحبش نتكلم”.

وكان قد أعلن المنتج أحمد السبكى، عن انطلاق تصوير فيلم «101 مطافي»، بطولة الفنان محمد عبدالرحمن ومحمد أسامة «أوس أوس».

ويشارك في بطولة «101 مطافي» كل من: بيومى فؤاد، هدى الإتربى، عبدالرحمن «ظاظا»، من تأليف ضياء محمد، إخراج محمد أمين.

وفي سياق متصل، تعيش الفنانة هدى الأتربي حالة انتعاشة فنية بين الدراما والسينما خاصة أنها تنتظر عرض فيلم «بيج رامي» مع رامز جلال قريبا بالسينمات وأيضا انضمامها لمسلسل «منّاعة» بطولة هند صبري.