دمج وزارة البيئة مع التنمية المحلية ضمن التشكيل الوزاري الجديد

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ عن دمج وزارة البيئة مع وزارة التنمية المحلية وسميت وزارة التنمية المحلية والبيئة وذلك ضمن التشكيل الوزاري الجديد مع تولي الدكتورة منال عوض ميخائيل الحقيبة الوزارية الجديدة .

وجاء ذلك بعد أن كانت الدكتورة منال عوض تشغل منصب وزيرة التنمية المحلية وأسند إليها القائم بأعمال وزير البيئة، بعد تصعيد الدكتورة ياسمين فؤاد إلي منصبًا دوليًا رفيعًا بعد تركها لمنصب وزيرة البيئة المصرية، إذ تم تعيينها كالأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD).

ويقوم الدمج بنقل جميع اختصاصات وزارة البيئة إلى الوزارة الموحدة وهي وزارة التنمية المحلية والبيئة ، بما يشمل إدارة المخلفات، وحماية المحميات الطبيعية، وتقييم الأثر البيئي للمشروعات، وتحسين جودة الهواء، مع الحفاظ على الطابع الفني المتخصص للملف البيئي لضمان الرقابة العلمية والفنية المستمر.



