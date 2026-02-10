استقلال الصحافة مهنئة ضياء رشوان بوزارة الإعلام : تاريخه يشهد بعطاء متواصل

تتقدم لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إلى الزميل ضياء رشوان، وإلى الجماعة الصحفية، بأخلص التهاني بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية، وتوليه منصب وزارة الدولة للإعلام.

وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن تاريخ الزميل الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المهني، والنقابي، والمؤسسي، يشهد له بعطاء متواصل، ونجاح منقطع النظير، في كل المواقع التي تولاها، بدءًا من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وانتهاءً بالهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا بنقابة الصحفيين، ورئاسة جوائز الصحافة العربية.

وأكد "العدل"، أن "رشوان" إلى جانب كونه صحفيًا، وباحثًا، وخبيرًا محترفًا، له إسهاماته الوطنية، التي أثرت العمل النقابي، والسياسي، والاجتماعي، فضلاً عن دوره البارز في تطوير أداء الهيئة العامة للاستعلامات، التي برز دورها الإقليمي والدولي، في عهده، مما ساهم في تعزيز ودعم قوة مصر الناعمة.

ولفت "العدل"، إلى أن تولي "رشوان" وزارة الدولة للإعلام، من شأنه أن يساهم وبشكل كبير، في تطوير الأداء الإعلامي، وفض الاشتباك بين المؤسسات المعنية، مما يعمل على ظهور أداء إعلامي جديد، يتوافق مع المعايير المهنية، والمواثيق، والقوانين المنظمة، مما يعمل على عودة رسالة الإعلام، كما ينتظرها الرأي العام، وتتطلبها احتياجات الدولة، من تسليط الضوء على جهودها ودورها في الارتقاء بالاقتصاد القومي، ورفع مستوى معيشة وحياة المواطنين.