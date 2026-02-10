على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فحص إعلان عن حفل ترفيهي جرى الترويج له تحت مسمى «يوم في جزيرة إبستين»، والمقرر إقامته داخل أحد الملاهي الليلية بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وبالفحص، تبين أن الإعلان تم دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، مع غموض في الإجراءات التنظيمية ومسمى غير ملائم.

وأسفرت التحريات عن ضبط القائم على تنظيم الحفل، وهو منظم حفلات مقيم بالقاهرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار حرص الجهات المعنية على ضبط الأنشطة غير المرخصة.

