ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية أو صواريخ، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات صارمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب في مقابلة مع موقع "أكسيوس": "إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران، سنضطر إلى القيام بخطوة قاسية جدًا"، مضيفًا أنه يتم دراسة إرسال حاملة طائرات إضافية وقوات أمريكية أخرى إلى المنطقة لتعزيز الاستعدادات العسكرية.

كما أشار ترامب إلى أن الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق، وأن إسرائيل أيضا تسعى لإبرام صفقة جيدة مع طهران.

وأكد ترامب في حديثه مع أكسيوس: "إما اتفاق مع طهران أو اتخاذ إجراءات صارمة للغاية"، مشددا على أنه لا يتوقع الخروج عن مسار المفاوضات الحالية مع إيران.