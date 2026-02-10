المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور

ارتفعت حصيلة الإيرادات العامة غير الضريبية في أول 5 شهور من بداية السنة المالية الحالية بقيمة 25 مليار جنيه على أساس سنوي مسجلة بذلك نحو 138.962 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي نوفمبر 2025/2026 الجاري.

وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية والتي كشفت عن وصول إجمالي الأيرادات غير الضريبية في يوليو نوفمبر من العام المالي الماضي نحو 113.751 مليار جنيه.

ركزت الإيرادات غير الضريبية على بند المنح والذي سجل 5.108 مليار جنيه في أول 5 شهور من العام المالي الجاري مقارنة بـ 2.408 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي السابق بزيادة اقتربت من 3 مليارات جنيه.

وجاءت المنح من الحكومات الأجنبية و المنظمات الدولية .

وبلغت الإيرادات الأخري نحو 133.854 مليار جنيه مقابل 111.344 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي نوفمبر 2025/2024 الماضي .

وصعدت أيضا عوائد الملكية ضمن الإيرادات الأخري لتسجل 28.94 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي نوفمبر من العام المالي الجاري مقابل 33.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.