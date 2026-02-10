قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل اعتادت ارتكاب جرائمها على مرأى من العالم
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور

الموازنة العامة
محمد يحيي

ارتفعت حصيلة الإيرادات العامة غير الضريبية في أول 5 شهور من بداية السنة المالية الحالية بقيمة 25 مليار جنيه على أساس سنوي مسجلة بذلك نحو 138.962 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي نوفمبر 2025/2026  الجاري.

وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية والتي كشفت عن وصول إجمالي الأيرادات غير الضريبية في يوليو نوفمبر من العام المالي الماضي نحو 113.751 مليار جنيه.

ركزت الإيرادات غير الضريبية على بند المنح والذي سجل 5.108 مليار جنيه في أول 5 شهور من العام المالي الجاري مقارنة بـ 2.408 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي السابق بزيادة اقتربت من 3 مليارات جنيه.

وجاءت المنح من الحكومات الأجنبية و المنظمات الدولية .

وبلغت الإيرادات الأخري نحو 133.854 مليار جنيه مقابل 111.344 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي نوفمبر 2025/2024 الماضي .

وصعدت أيضا عوائد الملكية ضمن الإيرادات الأخري لتسجل 28.94 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي نوفمبر من العام المالي الجاري مقابل 33.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

