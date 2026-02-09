طفرة في الموارد.. الضرائب: حزمة التسهيلات زادت الحصيلة بنسبة 38 %

كشف رجب محروس مستشار مصلحة الضرائب، كيفية قيام وزارة المالية بزيادة الحصيلة الضريبية في الموازنة العامة للدولة .



وقال رجب محروس في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" كان هناك رؤية لوزير المالية للعمل على زيادة الحصيلة الضريبية ".



وتابع رجب محروس :" تم العمل على تغيير الصورة الهنية للمصلحة مع المتعاملين معها وتم العمل على تعديل السلبيات التي كانت تحيط بمصلحة الضرائب وتم العمل على تحسين الصورة الذهنية ".



وتابع رجب محروس:" تم إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية التي أدت إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 38 % ونشهد طفرة في زيادة الموارد بما يتعدى الـ 600 مليار في العام المالي السابق ".

واكمل رجب محروس :" تم العمل على تسوية مشكلات ضريبية مع الممولين ".

