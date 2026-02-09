قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة
الترجي التونسي يعيّن كريستيان براكوني مدربًا مؤقتًا بعد إقالة الكنزاري
منسقية النازحين واللاجئين: الأوضاع الإنسانية في السودان صعبة وقاسية للغاية
التطبيق من غدٍ.. شعبة الدخان: زيادة 4 جنيهات في أسعار السجائر كليوباترا وبوكس
حماة الوطن: لقاء الرئيس السيسي وبن زايد يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية ودورهما في استقرار المنطقة
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026
دينا أبو الخير توضح حكم نفقة الزوجة العاملة: واجبة شرعًا ولا تسقط بالعمل
المقاولون العرب يُعزي محمد صلاح في جده
عمرو أديب يكشف سيناريو جلسة مجلس النواب بشأن التعديل الوزاري
التعديل الوزاري| برلماني: تلقينا إشارة بحضور جلسة مهمة في المجلس غدا
إقالة مدير فني شهير من نادٍ فرنسي.. تفاصيل
بخان يونس ورفح .. إندونيسيا أول دولة تساهم في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة
توك شو

الزيادات غير مبررة| رد ناري من متحدث الوزراء لمنتجي الدواجن: لدولة لديها أليات لضبط الاسعار

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني
عادل نصار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم يأتي في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المعظم، وتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير السلع الرئيسية والأساسية، والاستعداد للزيادة المتوقعة في الاستهلاك، خاصة خلال شهر رمضان.
 

وتابع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على شاشة النهار، قائلًا:" إحدى النقاط الرئيسية التي عُرضت كانت ما قدمه وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن أسعار الدواجن، وبالفعل تم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار الدواجن، سواء في معارض «أهلا رمضان» أو منافذ الوزارة، وبدلًا من السعر الحالي الذي وصل إلى 120 جنيهًا للكيلو جرام، نتحدث عن تخفيض سيصل إلى 100 جنيه للكيلو.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن : "بالتالي، الكميات التي سيتم طرحها بالتنسيق مع وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر ستكفي استهلاك شهر رمضان وما بعده، والاتفاق كان على استيراد كميات من الدواجن وأجزائها وطرحها في جميع المنافذ.
وردًا على شكاوى منتجي الدواجن حول أن استيراد الدواجن، وبالأخص المجمدات، يضر بالصناعة، علق قائلًا: "خلينا نتكلم عن نقطة رئيسية أشار إليها وزير التموين، سواء في اجتماع اليوم أو الاجتماعات السابقة وكذلك رئيس تالوزراء ، وهي أن أحد آليات ضبط السوق والأسعار عند ارتفاعها هو الإتاحة، وذلك بجانب الدور الرقابي للأجهزة المختصة. الأساس هو الإتاحة وتوفير المعروض من السلع، وما شهدناه خلال الفترة الماضية من ارتفاعات غير مبررة بحجة زيادة الاستهلاك في الدواجن .

واصل: "خلال الفترة السابقة، وبمتابعة وزير التموين والأجهزة الرقابية، أتضح  أن زيادات الأسعار غير مبررة وليست بسبب زيادة الاستهلاك كما قيل، وبالتالي فإن ضبط أسعار السلع في الأسواق جزء أساسي منه توفير كميات كافية من السلع، ولا يوجد ضرر على الصناعة المحلية، بل على العكس، لو كانت هناك كميات كافية من الصناعة الوطنية، لما لجأت وزارة التموين إلى الاستيراد من الخارج، ولو كان المعروض كافيًا ما كنا لنشهد تلك الارتفاعات غير المبررة.

اختتم:" الهدف هو تلبية احتياجات السوق المحلي وضبط الأسعار عبر الإتاحة بالسعر الملائم، دون مغالاة ."

الوزراء المستشار محمد الحمصاني السلع الرئيسية الدواجن منتجي الدواجن استيراد الدواجن

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

بسنت رضا ابنة الفنانة هند رستم

ابنة هند رستم: لم تكن توافق على عمل فيلم أو مسلسل عن السيرة الذاتية

الإخراج

المخرج أحمد صقر: يجب تقديم دراما تليفزيونية تربي وتغرس قيما للمجتمع

الشيكولاتة

التصديري للصناعات الغذائية: قطاع الشيكولاتة يساهم بشكل كبير في توفير العملة الصعبة

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

