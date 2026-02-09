التعديل الوزاري| برلماني: تلقينا إشارة بحضور جلسة مهمة في المجلس غدا

علق محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ما يتم ترديده عن وجود تعديل وزاري مرتقب بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال محمد عطية الفيومي، ي مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"،: "تلقينا إشارة بحضور جلسة مهمة في مجلس النواب صباح الثلاثاء".

وأضاف محمد عطية الفيومي، أن "من حالات عقد الجلسات المهمة؛ وجود تشكيل وزاري جديد، أو تعديل وزاري".

ولفت إلى أن الدستور المصري أشار إلى أنه يجوز اختيار المحافظين بالانتخاب أو التعيين، وأنا أرى أن الانتخاب يكون بعد فترات من العمل والممارسة تمتد لسنوات، فالمحافظ منصب مهم وهو المسؤول عن كل شيء داخل محافظته ويمثل الحكومة.