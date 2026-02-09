احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

قال الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع ينتظر جلسة مجلس النواب غدا، لكي يعرف التعديل الوزاري الذي سوف يتم الإعلان عنه، لافتا إلى أن مجلس النواب حر التصرف في قبول أو رفض ما يعرض عليه من تغيير وزاري.

وأكد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء افتتح اليوم مشروع كبير يشمل إطلاق ابراج بالعين السخنة باستثمارات 50 مليون جنيه، لافتا إلى أنه منطقة الجلاله قريبة جدا من العاصمة الإدارية.

يشار إلى أن التعديل الوزاري الجديد أصبح محل اهتمام وبحث من قبل الكثيرين ، حيث كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب، المتوقع أن يتم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء المقبل.

ملامح التعديل الوزاري الجديد

كشفت المصادر لـ صدى البلد أن التعديل الوزاري الجديد سيشهد ترشيحات متنوعة لتولي الحقائب الوزارية، تشمل أحد رؤساء الهيئات المالية لوزارة اقتصادية، وأحد المحافظين لوزارة خدمية.

كما تشمل الملامح خبير اقتصاد دولي لوزارة اقتصادية بعد فصلها، إضافة إلى عضو بمجلس النواب وأحد نواب الوزراء الحاليين، وأحد أساتذة الجامعات، بالإضافة إلى قيادات أمنية بارزة.