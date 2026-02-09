قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لفتة إنسانية.. شيخ الأزهر يقدم دعما إنسانيا وماليا لأسرة الطالب الإندونيسي شهيد العلم
هدف محمد صلاح الأعلي مشاهدة في أمم أفريقيا
عصر يتوّج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة وهنا جودة تحقق اللقب للمرة الرابعة
وصول أول طائرة لمصر للطيران من طراز الايرباصA350-900 إلى مطار القاهرة
أحمد موسى: مينفعش يكون عندي نائب بالبرلمان وفي تشكيك فيه
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
قبل جلسة مجلس النواب غدا.. ما الفارق بين التعديل الوزاري وإعادة تشكيل حكومة جديدة؟
بشاير رمضان.. خفض أسعار الدواجن المجمدة
المسؤول الإعلامي للجيش الملكي: التعادل أمام الأهلي يكفي الفريقين لحسم التأهل
كأس مصر| اتحاد الكرة يعدل موعد مباراة حرس الحدود وزد في ربع النهائي
الكشف عن اسم المدرب الجديد لـ واتفورد الإنجليزي
خبير لوائح يكشف موقف الأهلي القانوني في أزمة أشرف داري
توك شو

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

احمد موسى
احمد موسى
عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع ينتظر جلسة مجلس النواب غدا، لكي يعرف التعديل الوزاري الذي سوف يتم الإعلان عنه، لافتا إلى أن مجلس النواب حر التصرف في قبول أو رفض ما يعرض عليه من تغيير وزاري.

وأكد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء افتتح اليوم مشروع كبير يشمل إطلاق ابراج بالعين السخنة باستثمارات 50 مليون جنيه، لافتا إلى أنه منطقة الجلاله قريبة جدا من العاصمة الإدارية.

يشار إلى أن التعديل الوزاري الجديد أصبح محل اهتمام وبحث من قبل الكثيرين ، حيث كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب، المتوقع أن يتم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء المقبل.

ملامح التعديل الوزاري الجديد

كشفت المصادر لـ صدى البلد أن التعديل الوزاري الجديد سيشهد ترشيحات متنوعة لتولي الحقائب الوزارية، تشمل أحد رؤساء الهيئات المالية لوزارة اقتصادية، وأحد المحافظين لوزارة خدمية.

كما تشمل الملامح خبير اقتصاد دولي لوزارة اقتصادية بعد فصلها، إضافة إلى عضو بمجلس النواب وأحد نواب الوزراء الحاليين، وأحد أساتذة الجامعات، بالإضافة إلى قيادات أمنية بارزة.

احمد موسى صدى البلد علي مسؤوليتي تعديل وزاري

