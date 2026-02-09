كأس مصر| اتحاد الكرة يعدل موعد مباراة حرس الحدود وزد في ربع النهائي

أجرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديلا على موعد مباراة حرس الحدود وزد، ضمن منافسات دور الـ 8 (ربع النهائي) من بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026.

ووفقًا للقرار الجديد، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصر يوم السبت 14 فبراير الجاري، على ستاد حرس الحدود، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا له يوم الأحد 15 من الشهر نفسه.

ويأتي هذا التعديل؛ في إطار الترتيبات التنظيمية الخاصة بجدول مباريات بطولة كأس مصر، بما يتناسب مع أجندة المسابقات المحلية خلال الفترة الحالية، على أن يلتقي الفريقان لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.