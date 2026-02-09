ياسر جلال لـ«الحياة اليوم»: سأظل أتشرف بدوري في «الاختيار 3» حتى آخر يوم في حياتي

أكد النجم ياسر جلال فخره الكبير بتجسيد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسلسل «الاختيار 3»، مشددًا على أن هذا الدور يُعد الأفضل والأهم في مشواره الفني، وأنه سيظل مصدر اعتزاز له حتى آخر يوم في حياته.

وأعرب ياسر جلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، عن سعادته بالمشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، مؤكدًا أن العمل مختلف تمامًا عن أعماله السابقة ويتطلب مجهودًا كبيرًا من جميع عناصره.

وأوضح «جلال» أنه يسير دائمًا وفق القواعد الفنية التي تعلمها منذ بداية مشواره، والتي ترسخت لديه على يد أساتذته الكبار، وعلى رأسهم الفنان الراحل أحمد زكي والفنان القدير يحيى الفخراني، مؤكدًا أن الأصل في مهنة التمثيل هو التنوع، وأن قيمة الممثل الحقيقية تُقاس بقدرته على تقديم شخصيات متعددة ومختلفة، بحيث يترك كل دور بصمة فنية خاصة لا تشبه غيره.

ياسر جلال يتحدث عن أعماله

وأشار إلى أنه لم يشعر يومًا بالقلق من أي شخصية قدمها منذ تخرجه كأول دفعته في المعهد العالي للفنون المسرحية، مؤكدًا أن اختياراته الفنية كانت دائمًا نابعة من رغبته في التطور وتقديم الجديد.

ياسر جلال ومجلس الشيوخ

وتطرق ياسر جلال إلى قرار تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذا التكليف يُعد شرفًا كبيرًا له، وأن اختياره جاء باعتباره ممثلًا للقوة الناعمة المصرية، وهو ما يسعده ويفخر به، مشددًا على أنه يعتز بدوره كسفير للقوة الناعمة المصرية داخل المجلس.

وأكد «جلال» أن مهنة التمثيل ستظل مهنته الأساسية قبل وأثناء وبعد عضويته بمجلس الشيوخ، معربًا عن فخره وانتمائه الدائم للفن.

وقال ياسر جلال «وجودي داخل مجلس الشيوخ لا يفرض عليّ القيام بأدوار معينة؛ فأنا ممثل أقوم بأدوار وشخصيات مختلفه ومتنوعه طالما تخضع للمعايير المهنية والأخلاقيه للأجهزة الرقابية والتى تتناسب أيضاً مع طبيعة المجتمع المصري».

وأضاف أنه سبق وعُرض عليه تقديم أجزاء ثانية من بعض الشخصيات التي جسدها، إلا أنه يفضل عدم تكرار نفسه، سعيًا لتحقيق طموحه الفني القائم على التنوع، مستشهدًا بتجارب كبار الفنانين مثل أحمد زكي ويحيى الفخراني، اللذين قدما شخصيات شديدة الاختلاف ونجحا في ترك بصمة فنية خالدة في كل عمل.

واختتم ياسر جلال حديثه قائلا إنه سعيد الحظ بتقديم شخصية عظيمة مثل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شرف بتقديم شخصيته في "الاختيار 3" والذي يعتبره أفضل دور قدمه في تاريخه وأنه سيظل يتشرف به حتى آخر يوم في حياته.