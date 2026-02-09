قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عصر يتوّج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة وهنا جودة تحقق اللقب للمرة الرابعة
وصول أول طائرة لمصر للطيران من طراز الايرباصA350-900 إلى مطار القاهرة
أحمد موسى: مينفعش يكون عندي نائب بالبرلمان وفي تشكيك فيه
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
قبل جلسة مجلس النواب غدا.. ما الفارق بين التعديل الوزاري وإعادة تشكيل حكومة جديدة؟
بشاير رمضان.. خفض أسعار الدواجن المجمدة
المسؤول الإعلامي للجيش الملكي: التعادل أمام الأهلي يكفي الفريقين لحسم التأهل
كأس مصر| اتحاد الكرة يعدل موعد مباراة حرس الحدود وزد في ربع النهائي
الكشف عن اسم المدرب الجديد لـ واتفورد الإنجليزي
خبير لوائح يكشف موقف الأهلي القانوني في أزمة أشرف داري
القيادة المركزية الأمريكية: تفكيك أنفاق حزب الله خطوة مهمة لاستقرار لبنان
أحمد موسى: عرض المرشحين كوزراء في التعديل المرتقب على مجلس النواب غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
أسماء عبد الحفيظ

مع اقتراب شهر رمضان، تبدأ كثير من ربات البيوت في تجهيز الوجبات مسبقًا لتخفيف عبء المطبخ أثناء الصيام، ويأتي الحواوشي على رأس الأكلات التي تُفضّل الكثيرات تخزينها، لأنه عملي، مشبع، وسهل التقديم في وجبة الإفطار.

لكن التخزين الخاطئ قد يفسد الطعم أو يعرّض الأسرة لمشاكل صحية، لذلك فإن معرفة الطريقة الصحيحة أمر ضروري.

لماذا يُفضل تخزين الحواوشي؟

الحواوشي وجبة متكاملة تجمع بين البروتين والنشويات، ويمكن تحضيرها مسبقًا وتقديمها في دقائق. كما أنه مناسب للسحور أو الإفطار، ويحبّه الكبار والصغار، ما يجعله خيارًا مثاليًا للتفريز الرمضاني، تقدمه الشيف سارة الحافظ.

المكونات الأساسية للحواوشي

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

قبل التخزين، يجب التأكد من جودة المكونات:

  • لحم مفروم طازج بنسبة دهون معتدلة
  • بصل مفروم ومصفى جيدًا
  • ثوم، فلفل، وتوابل حسب الرغبة
  • عيش بلدي طازج غير ناشف
  • جودة المكونات من البداية هي الضمان الأول لطعم جيد بعد التفريز.

طريقة تحضير الحواوشي قبل التخزين

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
  • في وعاء عميق، يُخلط اللحم المفروم مع البصل والتوابل جيدًا.
  • يُترك الخليط في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتشرب النكهات.
  • يُفتح العيش البلدي بحذر دون فصله تمامًا.
  • يُحشى بالخليط مع توزيعه بالتساوي.

ملحوظة مهمة: لا يُفضل تسوية الحواوشي قبل التخزين، بل يُخزن نيئًا للحفاظ على الطراوة.

الطريقة الصحيحة لتخزين الحواوشي في الفريزر

  • يُلف كل حواوشي بورق نايلون أو أكياس تفريز محكمة الغلق.
  • يُفضل فصل كل قطعة عن الأخرى بورق زبدة.
  • تُكتب تاريخ التخزين على الكيس.
  • يُوضع في الفريزر عند درجة حرارة لا تقل عن -18 مئوية.

بهذه الطريقة يمكن حفظ الحواوشي لمدة تصل إلى شهر كامل دون فقدان الطعم.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • استخدام لحم غير طازج
  • عدم تصفية البصل جيدًا مما يسبب سوائل زائدة
  • تخزين الحواوشي وهو دافئ
  • فك التجميد ثم إعادة التفريز مرة أخرى
  • هذه الأخطاء قد تؤدي لتغير الطعم أو تلف الطعام.

طريقة تسوية الحواوشي بعد التخزين

  • يُخرج من الفريزر ويُترك في الثلاجة لمدة ساعتين.
  • يُسوى في الفرن أو الطاسة على نار متوسطة.
  • يُقلب على الجانبين حتى ينضج تمامًا.

نصيحة ذهبية

إضافة القليل من الدهن أو زيت الزيتون داخل الحشوة يساعد على الحفاظ على الطراوة بعد التفريز.

الحواوشي طريقة تخزين الحواوشي تخزين الحواوشي طريقة تخزين الحواوشي لرمضان الطريقة الصحيحة لتخزين الحواوشي في الفريزر أخطاء شائعة يجب تجنبها طريقة تسوية الحواوشي بعد التخزين نصيحة ذهبية طريقة تحضير الحواوشي قبل التخزين المكونات الأساسية للحواوشي لماذا يُفضل تخزين الحواوشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

السرطان

نوع خضار غير متوقع يحمي من السرطان .. تعرف عليه

سمك فيليه

زي المحلات .. طريقة عمل سمك فيليه بالليمون والبقدونس

الكاتشب

خطوة بخطوة .. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

بالصور

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

فيديو

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

المزيد