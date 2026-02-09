مع اقتراب شهر رمضان، تبدأ كثير من ربات البيوت في تجهيز الوجبات مسبقًا لتخفيف عبء المطبخ أثناء الصيام، ويأتي الحواوشي على رأس الأكلات التي تُفضّل الكثيرات تخزينها، لأنه عملي، مشبع، وسهل التقديم في وجبة الإفطار.

لكن التخزين الخاطئ قد يفسد الطعم أو يعرّض الأسرة لمشاكل صحية، لذلك فإن معرفة الطريقة الصحيحة أمر ضروري.

لماذا يُفضل تخزين الحواوشي؟

الحواوشي وجبة متكاملة تجمع بين البروتين والنشويات، ويمكن تحضيرها مسبقًا وتقديمها في دقائق. كما أنه مناسب للسحور أو الإفطار، ويحبّه الكبار والصغار، ما يجعله خيارًا مثاليًا للتفريز الرمضاني، تقدمه الشيف سارة الحافظ.

المكونات الأساسية للحواوشي

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

قبل التخزين، يجب التأكد من جودة المكونات:

لحم مفروم طازج بنسبة دهون معتدلة

بصل مفروم ومصفى جيدًا

ثوم، فلفل، وتوابل حسب الرغبة

عيش بلدي طازج غير ناشف

جودة المكونات من البداية هي الضمان الأول لطعم جيد بعد التفريز.

طريقة تحضير الحواوشي قبل التخزين

في وعاء عميق، يُخلط اللحم المفروم مع البصل والتوابل جيدًا.

يُترك الخليط في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتشرب النكهات.

يُفتح العيش البلدي بحذر دون فصله تمامًا.

يُحشى بالخليط مع توزيعه بالتساوي.

ملحوظة مهمة: لا يُفضل تسوية الحواوشي قبل التخزين، بل يُخزن نيئًا للحفاظ على الطراوة.

الطريقة الصحيحة لتخزين الحواوشي في الفريزر

يُلف كل حواوشي بورق نايلون أو أكياس تفريز محكمة الغلق.

يُفضل فصل كل قطعة عن الأخرى بورق زبدة.

تُكتب تاريخ التخزين على الكيس.

يُوضع في الفريزر عند درجة حرارة لا تقل عن -18 مئوية.

بهذه الطريقة يمكن حفظ الحواوشي لمدة تصل إلى شهر كامل دون فقدان الطعم.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

استخدام لحم غير طازج

عدم تصفية البصل جيدًا مما يسبب سوائل زائدة

تخزين الحواوشي وهو دافئ

فك التجميد ثم إعادة التفريز مرة أخرى

هذه الأخطاء قد تؤدي لتغير الطعم أو تلف الطعام.

طريقة تسوية الحواوشي بعد التخزين

يُخرج من الفريزر ويُترك في الثلاجة لمدة ساعتين.

يُسوى في الفرن أو الطاسة على نار متوسطة.

يُقلب على الجانبين حتى ينضج تمامًا.

نصيحة ذهبية

إضافة القليل من الدهن أو زيت الزيتون داخل الحشوة يساعد على الحفاظ على الطراوة بعد التفريز.